Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Справа про замах на Буданова: суд продовжив арешт обвинуваченим

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Справа про замах на Буданова: суд продовжив арешт обвинуваченим
Колишній працівник управління державної охорони Олександр Деркач під час засідання в Голосіївському суді Києва
фото: Суспільне

Гук та Деркач перебувають під вартою з травня 2024

Голосіївський суд Києва продовжив арешт колишнім працівникам управління державної охорони Андрію Гуку та Олександру Деркачу. Їх звинувачено в держзраді, теракті та незаконному зберіганні зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Гук та Деркач перебувають під вартою з травня 2024, коли їх затримали за підозрою в співпраці з Федеральною службою безпеки (ФСБ РФ). За версією слідства, Гук, який охороняв високопосадовців під час закордонних відряджень, брав участь у замаху на голову головного управління розвідки Кирила Буданова й привіз в Одесу дрон та вибухівку, щоб підірвати його будинок.

За матеріалами слідства, Деркач передавав російським спецслужбам через Гука данні про постачання іноземної зброї в Україну, кадрові зміни в керівництві ЗСУ та іншу інформацію про сферу оборони, яку він отримував під час служби.

Нагадаємо, на початку травня 2024 року Служба безпеки України повідомила, що викрила мережу агентів служби ФСБ, які готували вбивство президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Реалізувати плани мала агентурна мережа. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО.

Також голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомляв, що російські спецслужби хотіли вбити його та голову ГУР Кирила Буданова.

Читайте також:

Теги: Кирило Буданов суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Справа закарпатських ґвалтівників. Суд почав розгляд апеляції засуджених
Справа закарпатських ґвалтівників. Суд почав розгляд апеляції засуджених
Вчора, 15:41
Раніше поліція затримала хлопця та дівчину, які причетні до вибуху в Житомирі
Суд обрав запобіжний захід підліткам, які влаштували теракт у Житомирі
9 серпня, 05:33
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав груповий позов, у якому об’єднано п'ять банків
Суд зобов’язав РФ відшкодувати майже 500 млн грн п’ятьом українським банкам
23 липня, 17:43
Постанова вже набула чинності, і наразі триває технічна підготовка до її реалізації
Уряд затвердив новий порядок виплат пенсій за судовими рішеннями: що зміниться
21 липня, 11:49
Ексочільниця Слов'янська лікується у краматорському медзакладі
Справа Нелі Штепи. Суд покликав на допомогу лікарів
20 липня, 10:30
Алієв заявив, що Азербайджан готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій
Азербайджан готує міжнародний позов проти росії через катастрофу літака AZAL – Алієв
20 липня, 00:27
Шуфрич хоче, щоб судді оголошували повні тексти ухвал, а не короткі частини
Шуфрич посидів за гратами і написав законопроєкт про захист ув’язнених
18 липня, 17:00
Суд в Україні визнав шлюбні відносини між двома чоловіками: християнська організація оскаржила рішення
Суд в Україні визнав шлюбні відносини між двома чоловіками: християнська організація оскаржила рішення
17 липня, 17:45
Крім конфіскованого Mercedes, у посадовця виявили записаний на матір елітний будинок площею 200 кв м
Верховний Суд конфіскував елітне авто чиновника міграційної служби Одещини
17 липня, 17:15

Кримінал

Справа про замах на Буданова: суд продовжив арешт обвинуваченим
Справа про замах на Буданова: суд продовжив арешт обвинуваченим
У Запоріжжі двоє невідомих у балаклавах стріляли у людину та намагалися втекти
У Запоріжжі двоє невідомих у балаклавах стріляли у людину та намагалися втекти
Державне бюро розслідувань змінило підозру Шабуніну
Державне бюро розслідувань змінило підозру Шабуніну
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
Бізнесмен Мазепа дав гроші на заставу Коболєву, а потім порахував і передумав. Що вирішив суд
Бізнесмен Мазепа дав гроші на заставу Коболєву, а потім порахував і передумав. Що вирішив суд
Ексголові ДФС Насірову продовжено запобіжний захід
Ексголові ДФС Насірову продовжено запобіжний захід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
9428
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
8021
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
5986
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
4680
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua