Справа про замах на Буданова: суд продовжив арешт обвинуваченим

Гук та Деркач перебувають під вартою з травня 2024

Голосіївський суд Києва продовжив арешт колишнім працівникам управління державної охорони Андрію Гуку та Олександру Деркачу. Їх звинувачено в держзраді, теракті та незаконному зберіганні зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Гук та Деркач перебувають під вартою з травня 2024, коли їх затримали за підозрою в співпраці з Федеральною службою безпеки (ФСБ РФ). За версією слідства, Гук, який охороняв високопосадовців під час закордонних відряджень, брав участь у замаху на голову головного управління розвідки Кирила Буданова й привіз в Одесу дрон та вибухівку, щоб підірвати його будинок.

За матеріалами слідства, Деркач передавав російським спецслужбам через Гука данні про постачання іноземної зброї в Україну, кадрові зміни в керівництві ЗСУ та іншу інформацію про сферу оборони, яку він отримував під час служби.

Нагадаємо, на початку травня 2024 року Служба безпеки України повідомила, що викрила мережу агентів служби ФСБ, які готували вбивство президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Реалізувати плани мала агентурна мережа. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО.

Також голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомляв, що російські спецслужби хотіли вбити його та голову ГУР Кирила Буданова.