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У парламенті Киргизстану спалахнув скандал через російську мову (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У парламенті Киргизстану спалахнув скандал через російську мову (відео)
Кутманова мала намір розповісти про виконану роботу у сфері боротьби зі смогом російською мовою
скрін з відео

Міністерка змушена була відмовитися від промови російською

Спікер парламенту Киргизстану Нурлан Шакієв перервав виступ глави міністерства природи країни Динари Кутманової, не давши їй продовжити промову російською мовою. Про це повідомляє Telegram-канал «Sputnik Киргизстан».

Кутманова мала намір розповісти про виконану роботу у сфері боротьби зі смогом у Бішкеку, проте Шакієв перервав її виступ і вказав, що доповідь має продовжити киргизькою мовою. У результаті міністр змушена була відмовитися від промови російською.

Раніше спікер парламенту Киргизстану Нурлан Шакієв у зв'язку з планами керівництва країни розвивати державну мову закликав в екстреному порядку перейменувати всі назви районів столиці республіки на киргизьку мову. 

Зазначимо, що проти громадянина Киргизстану на батьківщині було порушено кримінальну справу за участь у бойових діях в Україні. 

Крім того, ряд банків Киргизстану призупинили обслуговування карток російської платіжної системи «Мир» услід за аналогічними діями банків у сусідніх країнах: Казахстані, Таджикистані та Узбекистані. 

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Теги: росія скандал міністр Киргизстан

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