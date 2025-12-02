Головна Світ Політика
Справа про шахрайство. У Бельгії затримано ексголову дипломатії ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Справа про шахрайство. У Бельгії затримано ексголову дипломатії ЄС
Могеріні була серед трьох підозрюваних, яких у вівторок вранці доставили на допит
фото: АР

Могеріні обіймала посаду Верховного представника з питань зовнішньої політики, очолюючи Європейську службу зовнішніх справ (ЄСЗА), з 2014 по 2019 рік

Колишня глава зовнішньої політики ЄС Федеріка Могеріні була затримана у Бельгії під час поліцейських рейдів у рамках розслідування щодо шахрайства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Могеріні була серед трьох підозрюваних, яких у вівторок вранці доставили на допит після того, як правоохоронці провели обшуки в офісах Європейської служби зовнішніх справ (ЄСЗС), Коледжі Європи в місті Брюгге та ряді приватних будинків.

Другим затриманим є Стефано Санніно, колишній генеральний секретар EEAS і нинішній генеральний директор генерального директорату Європейської комісії з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки (DG MENA).

Третя затримана особа, як повідомляється, є менеджером Коледжу Європи.

Могеріні обіймала посаду Верховного представника з питань зовнішньої політики, очолюючи Європейську службу зовнішніх справ (ЄСЗА), дипломатичний орган блоку, з 2014 по 2019 рік. З вересня 2020 року вона є ректором Коледжу Європи, престижного університету, який отримує фінансування від ЄС.

Європейська служба зовнішніх справ підтверджує присутність поліції в штаб-квартирі в Брюсселі. Рейди були проведені на запит Європейської прокуратури (EPPO), яка розслідує підозру у шахрайстві, пов'язаному з проєктом, що фінансується ЄС.

Розслідування зосереджено на Дипломатичній академії Європейського Союзу, де протягом 2021-2022 років проводиться дев'ятимісячне навчання для молодих дипломатів, яке було надано в рамках тендеру ЄС Коледжу Європи в Бельгії.

Нагадаємо, у 2018 році Високий представник Європейського союзу з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляла, що в ЄС визнає факт проведення в Україні ряду реформ, але очікує більшої рішучості у продовженні роботи, особливо у сфері боротьби з корупцією.

