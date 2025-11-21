Головна Світ Економіка
Польський перевізник відкрив сполучення з Туреччиною через Чорноморськ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Польський перевізник відкрив сполучення з Туреччиною через Чорноморськ
Перевізник через Чорноморськ запустив інтермодальний маршрут між Туреччиною та ЄС
фото: USM

Новий транзитний маршрут скорочує час доставки вантажів між Туреччиною та ЄС

Польський перевізник Laude Smart запустив інтермодальне сполучення з Туреччиною через порт Чорноморськ, що скорочує термін доставки вантажів до Польщі майже вдвічі. Про це повідомляє USM.

«Laude Smart Intermodal відкрив нове сполучення між Туреччиною та ЄС через Україну, використовуючи Чорноморськ як ключову транзитну ланку. Це один із перших проєктів, що безпосередньо поєднує турецькі порти з українською та польською залізничними мережами», – йдеться у повідомленні.

Перший поїзд із 50 контейнерів вирушив із Чорноморська 5 листопада. Партнерами перевізника виступили підприємства групи «Укрзалізниця», які забезпечили українську ділянку маршруту.

За словами генерального директора Laude Smart Intermodal Марціна Вітчака, новий маршрут зменшує час доставки вантажів із турецького порту Аліяга (регіон Ізмір) до польського терміналу в Замості до 10 днів. Це вдвічі швидше за традиційні сухопутні маршрути через Болгарію чи Румунію.

«Це рішення зменшує логістичні витрати, скорочує час транзиту й підвищує ефективність міжнародної торгівлі», – підкреслив Вітчак.

Проєкт Laude Smart Intermodal став першим етапом формування постійних маршрутів між ЄС, Україною, Кавказом та Центральною Азією – зокрема, до Грузії та Азербайджану. Такий напрямок відкриває додаткові можливості для українських і польських експортерів, зацікавлених у виході на ринки Близького Сходу та Азії.

«Туреччина залишається одним із ключових торговельних партнерів України, а посилення логістичних зв'язків сприятиме розвитку Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, який поєднує Європу, Кавказ і Центральну Азію», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що запровадження «Укрзалізницею» тарифних коефіцієнтів на перевезення у бік портів є шкідливим для економіки, і свідчить про відсутність в «УЗ» мотивації ставати ефективнішою – адже замість того, аби покращувати якість своїх послуг, вона робить все, аби просто отримувати більше прибутку. 

