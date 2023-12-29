«Спроба провокації». Польський генерал про порушення повітряного простору

У Польщі заявили, що Україна нібито використовує деякі застарілі системи протиповітряної оборони, які також можуть збитись з курсу

У Польщі зранку, під час російської атаки на Україну, зафіксували порушення повітряного простору. Не виключають навмисну провокацію. Про це повідомив генерал польської армії Роман Полько, передає Niezależna.

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Полько зазначив, що оперативне командування Збройних сил Польщі потребує більше часу, аби проаналізувати траєкторію польоту ранкового об'єкта, знайти його залишки, або ж ідентифікувати. Водночас Варшава усвідомлює те, що в Україні наразі триває війна й польський кордон може перетнути будь-чия ракета.

Генерал додав, що Україна нібито використовує деякі застарілі системи протиповітряної оборони, які також можуть збитись з курсу. Водночас він припускає, що російські терористи можуть навмисно проводити операції або ж обстріли біля українсько-польського кордону, оскільки там не перебуває жодних угруповань військ.

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«Інтенсивних бойових дій немає. Це, безумовно, провокаційні дії, щоб дестабілізувати або спровокувати і польську сторону. Це показово», – підкреслив він.

Надаємо, у п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт.

Раніше у листопаді 2022 року Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

Як прокоментував речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, невідомий об'єкт був помічений в околицях Замостя. «Ми розглядаємо всі версії і розслідуємо їх», - цитує Горишевського Gazeta.Pl.

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За даними Republika, ракета впала в селі Вожучин-Кукроня (Томашівський повіт).