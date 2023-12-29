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«Спроба провокації». Польський генерал про порушення повітряного простору

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Спроба провокації». Польський генерал про порушення повітряного простору
фото з відкритих джерел

У Польщі заявили, що Україна нібито використовує деякі застарілі системи протиповітряної оборони, які також можуть збитись з курсу

У Польщі зранку, під час російської атаки на Україну, зафіксували порушення повітряного простору. Не виключають навмисну провокацію. Про це повідомив генерал польської армії Роман Полько, передає Niezależna.

Полько зазначив, що оперативне командування Збройних сил Польщі потребує більше часу, аби проаналізувати траєкторію польоту ранкового об'єкта, знайти його залишки, або ж ідентифікувати. Водночас Варшава усвідомлює те, що в Україні наразі триває війна й польський кордон може перетнути будь-чия ракета.

Генерал додав, що Україна нібито використовує деякі застарілі системи протиповітряної оборони, які також можуть збитись з курсу. Водночас він припускає, що російські терористи можуть навмисно проводити операції або ж обстріли біля українсько-польського кордону, оскільки там не перебуває жодних угруповань військ.

«Інтенсивних бойових дій немає. Це, безумовно, провокаційні дії, щоб дестабілізувати або спровокувати і польську сторону. Це показово», – підкреслив він.

Надаємо, у п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт. 

Раніше у листопаді 2022 року Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

Як прокоментував речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, невідомий об'єкт був помічений в околицях Замостя. «Ми розглядаємо всі версії і розслідуємо їх», - цитує Горишевського Gazeta.Pl.

За даними Republika, ракета впала в селі Вожучин-Кукроня (Томашівський повіт). 

Читайте також: Чия ракета впала у Польщі? Погляд з Варшави

 

Теги: Польща війна Україна ракета

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