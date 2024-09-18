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Генштаб Ізраїлю затвердив план наступу на Ліван – Israel National News

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Генштаб Ізраїлю затвердив план наступу на Ліван – Israel National News
Раніше міністр оборони Ізраїлю заявив, що увага ЦАХАЛу перемістилася на північний фронт, оскільки починається «нова фаза» війни
фото з відкритих джерел

За словами начальника Генштабу ЦАХАЛу, Ізраїль має багато можливостей, які ще не було залучено

Начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві провів оцінку ситуації в північному командуванні за участю членів форуму Генерального штабу і затвердив наступальні та оборонні плани для північного напрямку. Про це повідомляє Israel National News.

«Ми сповнені рішучості створити умови безпеки, які дозволять мешканцям повернутися до своїх домівок, до своїх громад з високим рівнем безпеки, і ми готові зробити все необхідне, щоб досягти цього. Протягом майже року війни ми боролися в Газі з двома основними цілями, а також з іншими – ліквідація ХАМАСу і повернення заручників. Ми багато чого досягли, і нам ще є куди рухатися вперед», – сказав Халеві.

Халеві підкреслив, що Ізраїль має багато можливостей, які ще не було залучено.

«Ми побачили деякі з них тут, і мені здається, що готовність хороша, і ми готуємо ці плани на майбутнє. Правило таке, що кожного разу, коли ми працюємо над певним етапом, наступні два етапи вже готові до просування. На кожному етапі ціна для «Хезболли» має бути високою», – зазначив військовий.

Нагадаємо, міністр оборони країни Йоав Галант заявив, що увага Ізраїлю перемістилася на північний фронт, оскільки починається «нова фаза» війни. Раніше 98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа.

«Центр ваги переміщується на північ. Ми перенаправляємо сили, ресурси і енергію на північ», – сказав Галант, звертаючись до військовослужбовців військово-повітряних сил Ізраїлю на авіабазі Рамат Давид.

Як відомом, у Лівані сотні пейджерів, які бойовики ісламського бойового угруповання «Хезболли» використовували для зв’язку, одночасно вибухнули. В результаті чого близько 3 тис. людей поранені.

Представник «Хезболли» на умовах анонімності заявив, що вибух пейджерів був «найбільшим порушенням безпеки», якого зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. Ізраїль і підтримувана Іраном «Хезболла» ведуть транскордонну війну з моменту початку війни в Газі в жовтні минулого року, що стало найгіршою ескалацією конфлікту за останні роки.

Як повідомлялося, пейджери, від яких постраждали тисячі людей у ​​Лівані, перед детонацією видавали звук.

До слова, тайванська компанія Gold Apollo спростувала припущення ЗМІ про виробництво нею пейджерів, що у вівторок вибухнули по всьому Лівану, і назвала їх виробником угорську компанію BAC Consulting, яка лише маркувала свої вироби брендом із Тайваню.

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Теги: Ізраїль Ліван наступ армія війна

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