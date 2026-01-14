США готують план відновлення Венесуели: Bloomberg розкрив деталі

Спочатку США хочуть стабілізувати енергосистему Венесуели

Білий дім вивчає механізми фінансування масштабної перебудови інфраструктури Венесуели після усунення Ніколаса Мадуро. За словами представників американської адміністрації, головним інструментом може стати Міжнародна корпорація з фінансування розвитку (DFC). Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Першочерговим завданням є стабілізація енергосистеми країни, яка перебуває в занепаді після десятиліть відсутності інвестицій. Відновлення електромереж критично важливе не лише для життя 30 мільйонів громадян, а й для відновлення повноцінного видобутку нафти.

Наразі Вашингтон розглядає кілька шляхів залучення коштів:

використання доходів від продажу венесуельської нафти під наглядом США;

розморожування венесуельських активів у американських банках;

залучення ресурсів Міжнародного валютного фонду та пом'якшення обмежень для іноземних нафтових компаній.

Проте діяльність корпорації DFC у Венесуелі наразі обмежена законом, оскільки країна входить до переліку держав, що «викликають занепокоєння». Для початку роботи знадобляться законодавчі зміни або прямий президентський указ.

Дональд Трамп націлений на різке збільшення видобутку нафти у Венесуелі, що, на його думку, принесе вигоду обом країнам. Раніше він запровадив надзвичайний стан, щоб заблокувати претензії кредиторів на доходи від продажу венесуельської сировини. Ці кошти планують зберігати на рахунках Казначейства США та використовувати на розсуд Вашингтона для стабілізації ситуації.

Попри те, що Трамп очікує від нафтових гігантів інвестицій у розмірі близько $100 млрд, ключовим викликом залишається подолання енергетичного паралічу. Без стабільного постачання електрики, особливо за межами столиці Каракаса, будь-яке економічне відродження чи зростання нафтовидобутку залишається неможливим. Тим часом виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес, хоч і засудила арешт Мадуро, висловила готовність до діалогу з Білим домом щодо спільних економічних питань.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, очільник Венесуели Ніколас Мадуро, перебуваючи у залі суду, заявив, що не вважає себе винним.

Політик заявив, що його було викрадено з будинку у Каракасі. Він також неодноразово називав себе «президентом своєї країни». «Я невинний. Я не винен. Я порядна людина», – сказав він.