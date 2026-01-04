Білий дім опублікував провокативне послання після затримання Мадуро

Головна Світ Політика
Аліна Самойленко
glavcom.ua
Трамп спостерігає за проведенням спецоперації у Венесуелі
фото: The White house/Facebook

Білий дім виклав фото Трампа, який виходить із літака, супроводжуване сленговою абревіатурою

Офіційний акаунт Білого дому відреагував на успішну операцію в Каракасі та затримання Ніколаса Мадуро лаконічним, але провокативним дописом. Про це пише «Главком» із посиланням на Білий дім.

В урядовому акаунті з’явилося чорно-біле фото Дональда Трампа, який виходить із літака, супроводжуване сленговою абревіатурою.

«Жодних ігор. FAFO», – йдеться у підписі до знімка.

Використана абревіатура FAFO походить від англійського вислову «F*ck Around and Find Out». У дипломатичному та політичному контексті це сленгове попередження можна перекласти як «догрався – отримав» або «сам нарвався на неприємності». Таким чином адміністрація США підкреслила серйозність своїх намірів та продемонструвала наслідки ігнорування попереджень Вашингтона.

фото: The White house/Facebook

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

До слова, захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро разом із дружиною Сілією Флорес прибув на авіабазу Національної гвардії Стюарт у Нью-Йорку. 

Мадуро пред'являть звинувачення у незаконному обігу зброї та наркотиків. Міністерство юстиції США вже оприлюднило новий обвинувальний акт, фігурантами якого, окрім самого Мадуро, є його дружина та син.

Теги: Венесуела США Дональд Трамп

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
