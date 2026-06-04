Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо зіткнувся з двопартійною критикою через послаблення санкцій проти російської нафти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо зіткнувся з двопартійною критикою через послаблення санкцій проти російської нафти
Рубіо захистив рішення Трампа щодо послаблення санкцій проти російської нафти у Конгресі
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Марко Рубіо зауважив, що ці відмови від санкцій є виключно короткостроковими заходами

Державний секретар США Марко Рубіо зазнав критики як з боку демократів, так і республіканців у Конгресі. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Причиною невдоволення законодавців стало рішення адміністрації Дональда Трампа продовжити дію винятків із санкцій на постачання російської нафти. Цей крок Білий дім пояснює спробою покрити дефіцит палива на світовому ринку, спровокований військовим конфліктом із Іраном.

Під час слухань у середу сенатор-республіканець від штату Канзас Джеррі Моран наголосив, що рішення Трампа запровадити ці санкції минулої осені було абсолютно правильним. Водночас, поточне скасування обмежень, за його словами, забезпечує Москву критично важливими доходами і при цьому мінімально впливає на зниження цін на бензин для американських споживачів.

Марко Рубіо виступив на захист політики адміністрації, запевнивши конгресменів, що ці відмови від санкцій є виключно короткостроковими заходами і «не залишаться постійними».

Варто зазначити, що у квітні Міністерство фінансів США продовжило термін дії так званої генеральної ліцензії на російську нафту, яка була відвантажена до 11 березня. Цей прецедент наочно демонструє, як наслідки війни з Іраном посилили позиції Москви, дозволивши їй знову отримувати надприбутки від експорту енергоносіїв, які раніше були суттєво обмежені західними санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Як відомо, держсекретар Марко Рубіо заявив, що США можуть найближчим часом посилити санкційний тиск на російський нафтовий сектор шляхом скасування чинних винятків, які досі дозволяють окремі операції з російською нафтою. 

Під час виступу перед Комітетом Сенату США з міжнародних відносин Рубіо заявив, що американська адміністрація зацікавлена в якнайшвидшому припиненні дії винятків, передбачених санкційним режимом щодо російської нафтової галузі.

До слова, Європейський Союз може вже наступного тижня погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження мають посилити тиск на російський енергетичний сектор та механізми обходу чинних санкцій.

Теги: нафта росія США санкції Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ запахло панікою
Економіка РФ посипалася: кредитна криза набирає обертів
16 травня, 22:02
Зеленський: Українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари
«Справедливі санкції» за 700 км від кордону: Зеленський підтвердив удар по нафтовому об’єкту в Ярославлі
8 травня, 09:11
Іран продовжує різко підвищувати градус напруги у відносинах зі США
Іран пригрозив США ударами по базах і кораблях
10 травня, 02:27
Атака на Україну, вибухи у Росії та окупованій Донеччині: головне за ніч 20 травня
Атака на Україну, вибухи у Росії та окупованій Донеччині: головне за ніч 20 травня
20 травня, 05:35
Перерва у пересуваннях диктатора країною на тлі почастішання ударів ЗСУ тривала 196 днів і стала рекордною, перевищивши навіть період ізоляції під час пандемії
Путін перестав їздити Росією через постійні атаки України
22 травня, 09:00
Калінінград – російський анклав між Польщею та Литвою, де зосереджені об'єкти Балтійського флоту РФ
Дрони вперше дісталися Калінінграда: аеропорт припинив роботу
26 травня, 03:49
Кремль готує удар по НАТО
Росія наблизила нову війну в Європі? WSJ зробив тривожний прогноз
27 травня, 13:02
За кількістю постраждалих локацій атака 24 травня стала найбільшою з початку повномасштабного вторгнення
Удар по ДСНС: Росія хотіла відключити лінії «101» і «112»
30 травня, 22:10
Американська сторона назвала атаку безрозсудним вторгненням на територію союзника
США вперше відреагували на удар російського дрона по Румунії
29 травня, 13:22

Політика

«Це цирк?»: Рубіо посперечався з демократами через Трампа та взуття
«Це цирк?»: Рубіо посперечався з демократами через Трампа та взуття
Трамп припустив, що він міг би бути найвеличнішим комуністом
Трамп припустив, що він міг би бути найвеличнішим комуністом
Рубіо зіткнувся з двопартійною критикою через послаблення санкцій проти російської нафти
Рубіо зіткнувся з двопартійною критикою через послаблення санкцій проти російської нафти
Трамп підтвердив, що назвав Нетаньягу божевільним через дії Ізраїлю в Лівані
Трамп підтвердив, що назвав Нетаньягу божевільним через дії Ізраїлю в Лівані
Трамп зазнав невдачі на посаді президента. Аналіз NYT
Трамп зазнав невдачі на посаді президента. Аналіз NYT
Ізраїль та Ліван погодили умови припинення вогню під час перемовин у США
Ізраїль та Ліван погодили умови припинення вогню під час перемовин у США

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 4 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)
Вчора, 14:52
Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Вчора, 14:14
Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот
Вчора, 14:05
Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Вчора, 13:11
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Вчора, 12:00

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua