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Марко Рубіо зауважив, що ці відмови від санкцій є виключно короткостроковими заходами

Державний секретар США Марко Рубіо зазнав критики як з боку демократів, так і республіканців у Конгресі. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Причиною невдоволення законодавців стало рішення адміністрації Дональда Трампа продовжити дію винятків із санкцій на постачання російської нафти. Цей крок Білий дім пояснює спробою покрити дефіцит палива на світовому ринку, спровокований військовим конфліктом із Іраном.

Під час слухань у середу сенатор-республіканець від штату Канзас Джеррі Моран наголосив, що рішення Трампа запровадити ці санкції минулої осені було абсолютно правильним. Водночас, поточне скасування обмежень, за його словами, забезпечує Москву критично важливими доходами і при цьому мінімально впливає на зниження цін на бензин для американських споживачів.

Марко Рубіо виступив на захист політики адміністрації, запевнивши конгресменів, що ці відмови від санкцій є виключно короткостроковими заходами і «не залишаться постійними».

Варто зазначити, що у квітні Міністерство фінансів США продовжило термін дії так званої генеральної ліцензії на російську нафту, яка була відвантажена до 11 березня. Цей прецедент наочно демонструє, як наслідки війни з Іраном посилили позиції Москви, дозволивши їй знову отримувати надприбутки від експорту енергоносіїв, які раніше були суттєво обмежені західними санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Як відомо, держсекретар Марко Рубіо заявив, що США можуть найближчим часом посилити санкційний тиск на російський нафтовий сектор шляхом скасування чинних винятків, які досі дозволяють окремі операції з російською нафтою.

Під час виступу перед Комітетом Сенату США з міжнародних відносин Рубіо заявив, що американська адміністрація зацікавлена в якнайшвидшому припиненні дії винятків, передбачених санкційним режимом щодо російської нафтової галузі.

До слова, Європейський Союз може вже наступного тижня погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження мають посилити тиск на російський енергетичний сектор та механізми обходу чинних санкцій.