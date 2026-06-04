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Трамп зазнав невдачі на посаді президента. Аналіз NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп зазнав невдачі на посаді президента. Аналіз NYT
Американці починають думати, що Трамп стає хижаком для системи США
фото: Reuters
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Стримування Трампа та диверсифікація ризиків стали для союзників по НАТО стратегічним пріоритетом

Нинішня політика Дональда Трампа демонструє трансформацію ролі американського президента з традиційного головнокомандувача на фігуру, чиї дії більше нагадують «командира-злодія». Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

У часи, коли країна перебуває у стані війни, а десятки тисяч військових розгорнуті поблизу Ірану, першочерговим завданням лідера мало б стати об'єднання суспільства. Натомість Трамп не лише ігнорує консолідацію з демократами, а й використовує державні ресурси для власного збагачення, вигоди своєї родини та політичних соратників, серед яких є й учасники штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Зокрема, Білий дім спільно з Міністерством юстиції, очолюваним колишнім особистим адвокатом Трампа, намагався створити фонд у розмірі $1,776 млрд за рахунок платників податків. Офіційно кошти призначалися для компенсацій прихильникам президента, які нібито зазнали переслідувань, а фактично – для фінансового заохочення лоялістів, готових до насильства. Федеральний суд заблокував цю ініціативу, а лідер республіканців Мітч Макконнелл назвав її морально ницою. Зіткнувшись з опором, виконувач обов'язків генерального прокурора Тодд Бланш оголосив про відкликання плану, хоча в силі залишилася інша угода – безстрокова заборона уряду на судове переслідування Трампа, його родини та бізнесу за податкові махінації.

Паралельно Трамп отримав прізвисько «головний трейдер» від Associated Press через масову торгівлю акціями компаній, на чиї прибутки він безпосередньо впливає своїми рішеннями. Лише за перший квартал року він видав понад 3600 ордерів на купівлю-продаж, зокрема й цінних паперів постачальників зброї, що заробляють на війні з Іраном. Експерти з етики називають це фундаментальним порушенням довіри, яке для будь-якого іншого посадовця, наприклад міністра оборони, було б кримінальним злочином.

Замість фінансування внутрішніх радикалів ці $1,776 млрд доцільніше було б спрямувати на підтримку Української армії, яка захищає демократію від агресії Володимира Путіна. Проте Трамп практично повністю заблокував допомогу Києву, зрівняв агресора і жертву на моральному рівні, а також розпочав скорочення американського контингенту в країнах НАТО на тлі російських погроз Європі. Ба більше, раніше Вашингтон змусив Україну надати доступ до своїх критичних корисних копалин в обмін на військову підтримку. Це відображає сутність «доктрини Трампа»: запроваджувати мита проти опонентів і вимагати поступок від тих, хто залежить від США.

Подібна поведінка змушує традиційних союзників переглядати свої стратегії. Після погроз Трампа анексувати Гренландію та перетворити Канаду на 51-й штат європейські члени НАТО (Німеччина, Франція, Велика Британія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Фінляндія) оголосили про відправку військових контингентів до Гренландії для підтримки Данії. За словами колишнього посла США в Польщі Деніела Фріда, європейці вперше відкрито застосували термін «стримування» щодо Сполучених Штатів.

Як зазначає керівник аналітичного центру Macro Advisory Partners Надер Мусавізаде, стримування Трампа та диверсифікація ризиків стали для союзників таким же стратегічним пріоритетом, яким колись було стримування СРСР. Трамп перетворив залежність інших країн від Вашингтона на зброю задля транзакційного отримання миттєвої вигоди. Європейські бізнес-кола вже констатують втрату віри в США як у гаранта світового правопорядку. Якщо така політика триватиме, європейські лідери більше ніколи не зможуть дозволити собі колишній рівень залежності від американських технологій, фінансових та оборонних систем.

Раніше держсекретар Марко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати не планують залишати Північноатлантичний альянс, проте адміністрація Дональда Трампа наполегливо вимагатиме масштабного реформування блоку. .

За словами очільника Держдепартаменту, американський президент має намір особисто відвідати щорічну зустріч лідерів країн НАТО, яка відбудеться 7-8 липня в Анкарі (Туреччина). 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про намір відвідати саміт країн «Великої сімки», який відбудеться у Франції наприкінці цього місяця. 

Трамп зазначив, що вирушить на зустріч лідерів G7 одразу після проведення поєдинків за титул чемпіона світу з боксу чи змішаних єдиноборств (UFC). 

Теги: США НАТО Європа Дональд Трамп

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