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Рубіо заявив про плани Трампа відвідати саміт НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Рубіо заявив про плани Трампа відвідати саміт НАТО
Рубіо: Ми все ще в НАТО, але НАТО потребує значних змін, і президент чітко це дав зрозуміти
фото: AP
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Дональд Трамп планує висунути НАТО вимоги щодо реформ

Сполучені Штати не планують залишати Північноатлантичний альянс, проте адміністрація Дональда Трампа наполегливо вимагатиме масштабного реформування блоку. Про це під час виступу перед законодавцями заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає «Главком» із посиланням на Associated Press.

За словами очільника Держдепартаменту, американський президент має намір особисто відвідати щорічну зустріч лідерів країн НАТО, яка відбудеться 7-8 липня в Анкарі (Туреччина). На цьому саміті Трамп планує детально представити позицію Вашингтона щодо необхідних змін і вкотре закликати партнерів по альянсу підвищити свої оборонні видатки.

Рубіо наголосив, що США залишаються у складі організації, але її функціонування потребує серйозної перебудови, про що президент заявляє цілком відкрито.

Крім того, посадовець зазначив, що особливе невдоволення Дональда Трампа викликали дії окремих держав-членів НАТО, насамперед Іспанії. Обурення Білого дому пов'язане з відмовою цих країн надати свої авіаційні бази для ведення військової кампанії США проти Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про намір відвідати саміт країн «Великої сімки», який відбудеться у Франції наприкінці цього місяця. 

Трамп зазначив, що вирушить на зустріч лідерів G7 одразу після проведення поєдинків за титул чемпіона світу з боксу чи змішаних єдиноборств (UFC). 

Як відомо, Володимир Зеленський планує відвідати саміт «Великої сімки», який Франція проведе в Евіан-ле-Бані наприкінці червня. 

За даними Politico, про це свідчать троє чиновників, обізнаних із підготовкою заходу. За їхніми словами, Зеленський приєднається до лідерів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США.

Нагадаємо, на саміті G7 у Канаді у червні 2025 року Зеленський домовився з партнерами про збільшення військової підтримки, нові транші коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти Росії. Тоді президент також закликав партнерів нарощувати постачання систем ППО та налагодити їх виробництво безпосередньо в Україні.

Теги: Марко Рубіо Дональд Трамп НАТО США

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