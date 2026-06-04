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Трамп підтвердив, що назвав Нетаньягу божевільним через дії Ізраїлю в Лівані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп підтвердив, що назвав Нетаньягу божевільним через дії Ізраїлю в Лівані
Трамп та Нетаньягу на спільній пресконференції у грудні 2025 року
фото: Reuters
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Трамп заявив ізраїльському прем'єру, що без його підтримки той опинився б у в'язниці

Президент США Дональд Трамп визнав, що під час емоційної телефонної розмови з використанням нецензурної лексики назвав прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу «божевільним». Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Обурення американського лідера викликали триваючі бойові дії Ізраїлю в Лівані, які ускладнюють спроби Вашингтона досягти масштабної угоди з Іраном про припинення вогню. Згідно з даними Axios, Трамп також заявив ізраїльському прем'єру, що без його підтримки той опинився б у в'язниці, а дії Тель-Авіву налаштовують світову спільноту проти Ізраїлю. Водночас Трамп підкреслив, що загалом вони з Нетаньягу ладнають.

Сам ізраїльський прем'єр в інтерв'ю CNBC відмовився розкривати деталі розмови, назвавши суперечки «тактичними розбіжностями», які не впливають на стратегічне партнерство та високу взаємну повагу.

Напруженість виникла на тлі позиції Тегерана, який відмовляється підписувати мирну угоду зі США щодо завершення війни, розпочатої наприкінці лютого, без урахування Лівану, куди Ізраїль ввів війська у березні для боротьби з «Хезболлою». Попри укладені в понеділок за посередництва США домовленості про взаємне обмеження ударів, зіткнення тривають: у середу, 3 червня, внаслідок ізраїльських дронових атак на півдні Лівану загинули шість осіб, а ЦАХАЛ перехопив безпілотник «Хезболли».

Крім того, Трамп відкинув закиди опонентів щодо того, що Нетаньягу втягнув США у конфлікт з Іраном, наголосивши, що удар по іранських об'єктах був його власною ініціативою задля недопущення появи у Тегерана ядерної зброї. Він додав, що без американського втручання та його рішення 2018 року вийти з ядерної угоди Обами Ізраїль уже міг би бути знищений. Натомість критики чинного президента США зауважують, що після розірвання тієї угоди Іран лише наблизився до створення ядерного арсеналу, суттєво наростивши запаси збагаченого урану.

Нагадаємо, телефонні переговори між президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу виявили глибокі розбіжності стосовно подальшої стратегії дій проти Тегерана. Поки Вашингтон намагається дати шанс дипломатії, єврейська держава наполягає на негайному поверненні до силового сценарію. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль відмовився від планів направити свої війська до Бейрута після його телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. 

Теги: Ізраїль Дональд Трамп Беньямін Нетаньягу Ліван

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