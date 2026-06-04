Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп підтвердив свою участь у саміті G7 у Франції

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп підтвердив свою участь у саміті G7 у Франції
Трамп: Я поїду на G7 у Франції одразу після одного з найцікавіших вечорів в історії Америки – боїв за звання чемпіона світу UFC на південній галявині Білого дому
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Саміт «Великої сімки» (G7) у 2026 році пройде 15-17 червня у Франції, а саме в курортному містечку Евіан-ле-Бен на узбережжі Женевського озера

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір відвідати саміт країн «Великої сімки», який відбудеться у Франції наприкінці цього місяця. Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише «Главком».

Трамп зазначив, що вирушить на зустріч лідерів G7 одразу після проведення поєдинків за титул чемпіона світу з боксу чи змішаних єдиноборств (UFC). Ці змагання, які він назвав однією з найцікавіших подій в американській історії, заплановані на південній галявині Білого дому.

CNN пише, що цьогорічний візит Трампа на саміт перебуває під прискіпливою увагою світової спільноти через збереження серйозної напруженості у відносинах між Вашингтоном та іншими учасниками «Великої сімки». Головним розходженням між союзниками залишається військовий конфлікт Сполучених Штатів з Іраном.

Варто нагадати, що під час минулорічного саміту G7 американський президент передчасно залишив зустріч саме через загострення ситуації на Близькому Сході.

Як відомо, Володимир Зеленський планує відвідати саміт «Великої сімки», який Франція проведе в Евіан-ле-Бані наприкінці червня. 

За даними Politico, про це свідчать троє чиновників, обізнаних із підготовкою заходу. За їхніми словами, Зеленський приєднається до лідерів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США.

Нагадаємо, на саміті G7 у Канаді у червні 2025 року Зеленський домовився з партнерами про збільшення військової підтримки, нові транші коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти Росії. Тоді президент також закликав партнерів нарощувати постачання систем ППО та налагодити їх виробництво безпосередньо в Україні.

Теги: Дональд Трамп Велика сімка Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом вихідних тривали напружені непрямі переговори
Ціна на нафту падає після заяви Трампа про допомогу суднам в Ормузькій протоці
4 травня, 08:06
Міністр-делегат Франції Бенжамен Аддад зазначив, що для успішного розширення сам ЄС також повинен пройти через внутрішні трансформації
Франція зробила жорстку заяву про вступ України до ЄС
4 травня, 10:41
Трамп: Я щойно прочитав відповідь так званих «представників» Ірану. Мені це не подобається
Трамп назвав останню пропозицію Ірану щодо миру «абсолютно неприйнятною»
10 травня, 23:33
Трамп: Коли фейкові новини кажуть, що іранський ворог успішно справляється з нами у військовому плані, це фактично зрада, оскільки це настільки хибне і навіть абсурдне твердження
Трамп назвав зрадою репортажі американських ЗМІ про військові успіхи Ірану
13 травня, 00:29
Трамп має звичку заявляти про завершення війн, хоча в багатьох випадках йдеться лише про паузу
Чи здатна дипломатія Трампа перетворити тимчасові перемир'я на мир? Аналіз Politico
19 травня, 01:11
Трамп може стати синонімом корупції
NYT: Трамп монетизує президентство
22 травня, 04:40
Звернення до американського лідера з’явилося на тлі погроз Москви здійснити масований обстріл Києва
Зеленський надіслав Трампу тривожного листа через брак ракет для ППО
27 травня, 16:34
Трамп не ухвалив рішення щодо Ірану
Трамп відклав остаточне рішення щодо продовження припинення вогню в Ірані
30 травня, 01:35
Безпілотники атакували Росію, рішення Трампа щодо Ірану: головне за ніч 30 травня
Безпілотники атакували Росію, рішення Трампа щодо Ірану: головне за ніч 30 травня
30 травня, 06:34

Політика

Bloomberg: Європа та Україна готують план залучення РФ до мирних переговорів
Bloomberg: Європа та Україна готують план залучення РФ до мирних переговорів
Трамп заявив про згоду Ірана допустити американських фахівців до ядерних об'єктів
Трамп заявив про згоду Ірана допустити американських фахівців до ядерних об'єктів
NYT: Війна в Україні загнала Путіна у глухий кут
NYT: Війна в Україні загнала Путіна у глухий кут
Попри масований обстріл Кувейту та Бахрейну, Рубіо стверджує, що війна з Іраном закінчилася
Попри масований обстріл Кувейту та Бахрейну, Рубіо стверджує, що війна з Іраном закінчилася
Палата представників США підтримала обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану
Палата представників США підтримала обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану
Рубіо заявив, що незабаром з'являться новини про військову допомогу для України
Рубіо заявив, що незабаром з'являться новини про військову допомогу для України

Новини

Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)
Вчора, 14:52
Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Вчора, 14:14
Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот
Вчора, 14:05
Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Вчора, 13:11
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Вчора, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Вчора, 08:38

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua