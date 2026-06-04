Трамп підтвердив свою участь у саміті G7 у Франції

Трамп: Я поїду на G7 у Франції одразу після одного з найцікавіших вечорів в історії Америки – боїв за звання чемпіона світу UFC на південній галявині Білого дому

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Саміт «Великої сімки» (G7) у 2026 році пройде 15-17 червня у Франції, а саме в курортному містечку Евіан-ле-Бен на узбережжі Женевського озера

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір відвідати саміт країн «Великої сімки», який відбудеться у Франції наприкінці цього місяця. Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише «Главком».

Трамп зазначив, що вирушить на зустріч лідерів G7 одразу після проведення поєдинків за титул чемпіона світу з боксу чи змішаних єдиноборств (UFC). Ці змагання, які він назвав однією з найцікавіших подій в американській історії, заплановані на південній галявині Білого дому.

CNN пише, що цьогорічний візит Трампа на саміт перебуває під прискіпливою увагою світової спільноти через збереження серйозної напруженості у відносинах між Вашингтоном та іншими учасниками «Великої сімки». Головним розходженням між союзниками залишається військовий конфлікт Сполучених Штатів з Іраном.

Варто нагадати, що під час минулорічного саміту G7 американський президент передчасно залишив зустріч саме через загострення ситуації на Близькому Сході.

Як відомо, Володимир Зеленський планує відвідати саміт «Великої сімки», який Франція проведе в Евіан-ле-Бані наприкінці червня.

За даними Politico, про це свідчать троє чиновників, обізнаних із підготовкою заходу. За їхніми словами, Зеленський приєднається до лідерів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США.

Нагадаємо, на саміті G7 у Канаді у червні 2025 року Зеленський домовився з партнерами про збільшення військової підтримки, нові транші коштом заморожених російських активів та додаткові санкції проти Росії. Тоді президент також закликав партнерів нарощувати постачання систем ППО та налагодити їх виробництво безпосередньо в Україні.