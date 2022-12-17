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США намагалися перешкоджати ліквідації начальника Генштабу РФ – NYT

Альона Боженко
glavcom.ua
США намагалися перешкоджати ліквідації начальника Генштабу РФ – NYT
США намагалися перешкодити Україні вбити начальника Генштабу РФ
фото із відкритих джерел

 США побоювалися, що вбивство Герасимова може призвести до різкої ескалації війни

Сполучені штати Америки намагалися перешкодити спробі українських військових ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначає видання, американські чиновники довідалися, що Герасимов планував поїздку до України, але не поділилися цією інформацією з українцями. Вони боялися, що замах на його життя може призвести до початку війни Росії проти США.

Незважаючи на це, українська сторона дізналася про поїздку начальника Генштабу РФ. Тоді Вашингтон попросив Україну припинити атаку.

«Ми сказали їм не робити цього. Ми сказали: «Гей, це занадто». Повідомлення надійшло надто пізно. Українські військові повідомили американців, що вони вже розпочали атаку на позиції генерала. Десятки росіян загинули під час удару, повідомили чиновники», – йдеться у матеріалі.

Внаслідок обстрілу Герасимов не постраждав. Після цього російські воєначальники скоротили свої візити на фронт.

Нагадаємо,  1 травня, в Ізюмі стався вибух в районі, де розташований штаб начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Додамо, триває 297-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Лиманському напрямку намагається відновити втрачене положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.

Теги: фронт ворог військові вибух Вашингтон

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