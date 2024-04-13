Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль привів армію у бойову готовність через загрозу нападу Ірану

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїль привів армію у бойову готовність через загрозу нападу Ірану
Протиповітряна оборона Ізраїлю «перебуває в готовності»
фото з відкритих джерел

Беньямін Нетаньягу скликав військовий кабінет на тлі загрози удару з боку Ірану

Ізраїль через можливу атаку з боку Ірану вводить низку обмежень для забезпечення безпеки населення. Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, пише Times of Israel.

Ізраїль скасував шкільні екскурсії, інші молодіжні заходи, заплановані на найближчі дні.

Оголошуючи про ці заходи під час телевізійного брифінгу, головний військовий речник Даніель Хагарі сказав, що протиповітряна оборона Ізраїлю «перебуває в готовності» і «десятки літаків готові в небі».

Як пише Times of Israel, забороняють освітні заходи по всій країні і обмежують збори до 1 000 осіб. У деяких районах, наприклад, поблизу кордонів Гази та Лівану, вже існують більш суворі обмеження на проведення зібрань. Обмеження діятимуть до 23:00 понеділка, 15 квітня. 

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу скликав військовий кабінет на тлі загрози удару з боку Ірану. За даними ізраїльських ЗМІ, після військового кабінету прем'єр планує провести ширший кабінет безпеки.

Тим часом йорданське ЗМІ Roya News повідомило, що Йорданія, яка межує з Ізраїлем, оголосила про закриття повітряного простору над країною для всіх рейсів з 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, президент США Джо Байден терміново повертається до Вашингтона, щоб обговорити з командою національної безпеки «напруженість» на Близькому Сході. 

Як повідомлялося, Іран готується до атаки на Ізраїль. The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела зазначає, що Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі. Зокрема, атака може статися впродовж декількох днів.

Міністерство оборони США вирішило перекинути додаткові сили та засоби в регіон Близького Сходу на тлі підготовки до можливої атаки Ірану на Ізраїль. Президент США Джо Байден заявив журналістам у Білому домі в п’ятницю, що він очікує, що Іран рано чи пізно нападе на Ізраїль, втім закликав цього не робити.

До слова, низка країн на тлі новин про підготовку Ірану до атаки на Ізраїль просять своїх громадян не відвідувати ці країни.

Читайте також: 

Теги: Ізраїль Беньямін Нетаньягу Йорданія Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран обіцяє атакувати Ізраїль «контрольовано»
Іран обіцяє атакувати Ізраїль «контрольовано»
12 квiтня, 03:20
Політика мизамирства з бидлом не працює. Тільки політика сили
Політика сили: чому дипломатія не працює у конфлікті Ізраїлю та Ірану
11 квiтня, 15:25
США попереджають про неминучий ракетний удар Ірану по Ізраїлю ‒ WSJ
США попереджають про неминучий ракетний удар Ірану по Ізраїлю ‒ WSJ
11 квiтня, 06:23
Професор назвав Америку «ключовим компонентом у боротьбі світу проти жахливого мракобісся»
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив людство про наслідки дій Путіна
10 квiтня, 08:06
Ймовірна атака на Ізраїль: Іран звернувся до США
Ймовірна атака на Ізраїль: Іран звернувся до США
7 квiтня, 05:02
Іран обіцяє «покарати сіоністський режим» – AP
Іран обіцяє «покарати сіоністський режим» – AP
6 квiтня, 02:37
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен зробив заяву щодо Ізраїля
США можуть змінити свою політику щодо Ізраїля – CNN
4 квiтня, 23:53
1 квітня Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії
Іран планує атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин
4 квiтня, 00:31
Увечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина
Іран попереджав РФ про загрозу терактів перед подіями у «Крокусі» – Reuters
1 квiтня, 15:31

Політика

Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши десятки безпілотників
Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши десятки безпілотників
Ізраїль привів армію у бойову готовність через загрозу нападу Ірану
Ізраїль привів армію у бойову готовність через загрозу нападу Ірану
Соратниця Трампа розповіла, коли Конгрес США розгляне законопроєкт про допомогу Україні
Соратниця Трампа розповіла, коли Конгрес США розгляне законопроєкт про допомогу Україні
Байден перериває вихідні через ситуацію на Близькому Сході
Байден перериває вихідні через ситуацію на Близькому Сході
Помічниця Байдена пояснила, чому насправді Трамп відмовляється їхати в Україну
Помічниця Байдена пояснила, чому насправді Трамп відмовляється їхати в Україну
Скільки триватиме війна в Україні: Шольц зробив невтішний прогноз
Скільки триватиме війна в Україні: Шольц зробив невтішний прогноз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)
36K
Названа трійка найкорумпованіших областей України
6230
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5611
В Україні через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога
5258
Притула посперечався з військовим і втрапив у скандал
4538
Міноборони повідомило, коли чекати на законопроєкт про демобілізацію

Новини

ДТЕК у березні запустив дві нові вугільні лави для стабільного вуглевидобутку
Вчора, 15:40
Через блокування продажів брухту «Укрзалізниця» недоотримала близько мільярда – ЗМІ
Вчора, 11:13
Країни просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 06:37
Невеликі дощі на півночі, до 21° тепла: прогноз погоди на 13 квітня
Вчора, 04:49
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:19
ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
12 квiтня, 06:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua