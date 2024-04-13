Ізраїль привів армію у бойову готовність через загрозу нападу Ірану

Беньямін Нетаньягу скликав військовий кабінет на тлі загрози удару з боку Ірану

Ізраїль через можливу атаку з боку Ірану вводить низку обмежень для забезпечення безпеки населення. Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, пише Times of Israel.

Ізраїль скасував шкільні екскурсії, інші молодіжні заходи, заплановані на найближчі дні.

Оголошуючи про ці заходи під час телевізійного брифінгу, головний військовий речник Даніель Хагарі сказав, що протиповітряна оборона Ізраїлю «перебуває в готовності» і «десятки літаків готові в небі».

Як пише Times of Israel, забороняють освітні заходи по всій країні і обмежують збори до 1 000 осіб. У деяких районах, наприклад, поблизу кордонів Гази та Лівану, вже існують більш суворі обмеження на проведення зібрань. Обмеження діятимуть до 23:00 понеділка, 15 квітня.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу скликав військовий кабінет на тлі загрози удару з боку Ірану. За даними ізраїльських ЗМІ, після військового кабінету прем'єр планує провести ширший кабінет безпеки.

Тим часом йорданське ЗМІ Roya News повідомило, що Йорданія, яка межує з Ізраїлем, оголосила про закриття повітряного простору над країною для всіх рейсів з 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, президент США Джо Байден терміново повертається до Вашингтона, щоб обговорити з командою національної безпеки «напруженість» на Близькому Сході.

Як повідомлялося, Іран готується до атаки на Ізраїль. The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела зазначає, що Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі. Зокрема, атака може статися впродовж декількох днів.

Міністерство оборони США вирішило перекинути додаткові сили та засоби в регіон Близького Сходу на тлі підготовки до можливої атаки Ірану на Ізраїль. Президент США Джо Байден заявив журналістам у Білому домі в п’ятницю, що він очікує, що Іран рано чи пізно нападе на Ізраїль, втім закликав цього не робити.

До слова, низка країн на тлі новин про підготовку Ірану до атаки на Ізраїль просять своїх громадян не відвідувати ці країни.