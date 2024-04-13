Атака на Ізраїль: Іран, ймовірно, запустив ракети

Ракетам знадобиться декілька годин, щоб досягти кордонів Ізраїлю

Іран, окрім безпілотників, запустив крилаті ракети в бік Ізраїлю. Про це повідомляє іранське держагентство IRNA.

Ракетам та БпЛА знадобиться декілька годин, щоб досягти кордонів Ізраїлю.

До того ж, Axios з посиланням на ізраїльські офіційні особи повідомляє, що іранська атака на Ізраїль складається із сотень, а не десятків дронів-камікадзе, як повідомлялося раніше.

Reuters пише, що Йорданія готова перехоплювати безпілотники і ракети, які пролітатимуть через її територію в напрямку Ізраїлю

Нагадаємо, увечері 13 квітня розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. Представник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що військово-повітряні сили Ізраїлю відстежують безпілотники, додавши, що їм знадобиться кілька годин, щоб вони досягли Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що системи оборони розгорнуті та готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в наступі.

Як повідомлялося, Ізраїль через можливу атаку з боку Ірану вводить низку обмежень для забезпечення безпеки населення. Скасовано шкільні екскурсії та інші молодіжні заходи, заплановані на найближчі дні.

Оголошуючи про ці заходи під час телевізійного брифінгу, головний військовий речник Даніель Хагарі сказав, що протиповітряна оборона Ізраїлю «перебуває в готовності» і «десятки літаків готові в небі».