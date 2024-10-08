США не хочуть, щоб миротворці ООН постраждали в Лівані

Сполучені Штати не хочуть, щоб миротворці ООН у Лівані піддавалися небезпеці в будь-який спосіб

Речника Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу заявив, що США не хоче, щоб миротворці ООН постраждали під час ізраїльської наземної операції на півдні Лівану. Слова речника передає видання Reuters.

Агентство посилається на слова речника Держдепартаменту США Метью Міллера, який під час брифінгу в понеділок зазначив, що наземні операції Ізраїлю в Лівані поки що залишаються обмеженими. Він також додав, що ізраїльські сили, ймовірно, готові розширити свої наземні рейди на південь країни на першу річницю війни в Секторі Газа.

Міллер підкреслив, що Вашингтон чітко дав зрозуміти Ізраїлю про важливість збереження доступу до доріг, які ведуть до аеропорту Бейрута.

6 жовтня тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL) висловили серйозну стурбованість «нещодавньою діяльністю» Ізраїлю біля своїх позицій у Лівані.

«Ми не хочемо, щоб сили UNIFIL піддавалися небезпеці будь-яким чином. Сили UNIFIL відіграють критичну роль у забезпеченні безпеки в Лівані», – зазначив Міллер.

Ця місія, уповноважена Радою Безпеки, покликана допомагати ліванській армії підтримувати територію вільною від озброєних формувань, що не підпорядковуються державі. Це викликало напруження з угрупованням «Хезболла», яке фактично контролює південь Лівану.

Минулого тижня ізраїльські військові звернулися до миротворців ООН з проханням підготуватися до передислокації на відстань понад 5 км від «блакитної лінії», що є кордоном між Ізраїлем та Ліваном, щоб «забезпечити максимальну безпеку».

3 жовтня глава миротворчого контингенту ООН підтвердив, що миротворці залишаються на своїх позиціях та забезпечують єдиний канал зв'язку між збройними силами обох країн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час наземної операції на півдні Лівану ЦАХАЛ заявляє про ліквідацію більш як 400 бойовиків організації «Хезболла».

До слова, ізраїльська авіація в ніч проти 5 жовтня завдала серії ударів по центральній частині Сирії, зокрема по об'єктах у провінції Хомс. У результаті атаки в аеропорту Пальміри були знищені склади озброєння, що належали бойовикам ліванського терористичного угруповання «Хезболла».

Раніше стало відомо, що ліванська організація «Хезболла» використала кадри з війни в Україні, щоб продемонструвати свої «перемоги» над ізраїльською армією. Зокрема, йдеться про відео, яке показує «знищення ізраїльського танка».