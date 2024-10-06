Бійці ГУР знищили дорогий російський ЗРК «Оса» дроном за кілька сотень доларів

Росіяни втратили в Україні дорогий ЗРК за $10 млн

Бійці спецпідрозділу «Крила» Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили та успішно ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс «Оса». Про це військові повідомили на сторінці в Telegram та опублікували відео.

«Вартість ворожого автоматизованого ЗРК – 10 мільйонів доларів. Вартість FPV-дрона, яким розвідники спалили «Осу», – кілька сотень доларів. Уроки цікавої математики триватимуть!» – зазначили в управлінні, опублікувавши відео успішного удару по ворожій техніці.

Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) «Оса» – це мобільна система протиповітряної оборони (ППО) короткого радіусу дії, розроблена ще в Радянському Союзі і активно використовується збройними силами РФ. Вона призначена для знищення літаків, гелікоптерів, крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів та інших повітряних цілей на малих висотах.

«Оса» є унікальною тим, що об'єднує всі компоненти ППО (радар, пускову установку та командний пункт) на одній мобільній платформі, що дозволяє їй діяти автономно і швидко пересуватися на полі бою. Комплекс використовується Росією під час війни в Україні, однак його ефективність знижується через технологічне застаріння та сучасні контрзаходи.

Нагадаємо, командувач Силами безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський повідомив, що на озброєнні наших бійців з'являться багатофункціональні морські безекіпажні дрони.

До слова, українські «дрони-дракони» наводять жах на окупантів. Ці дрони «поливають» російські позиції термітом – порошкуватою сумішшю алюмінію й оксиду заліза або нікелю, яка горить з температурою до 2200 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило знищення дронами літака Су-34 та складу бойового комплекту під час вибухів на аеродромі «Морозовськ» у РФ.