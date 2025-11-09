Головна Світ Політика
США переобладнають склади під «мегацентри» для депортації

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Угода про купівлю «мегацентрів утримання» пройшла початкові етапи, але ще не фіналізована

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає ідею придбання великих складських приміщень, які типово проектуються для таких компаній, як Amazon, з метою їх переобладнання на центри утримання іммігрантів перед депортацією. Як повідомили NBC чиновники Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) та Білого дому, це дозволить уряду значно розширити можливості для розміщення нелегалів, передає «Главком».

Служба імміграційного та митного контролю (ICE) ще не визначила точні об'єкти для покупки, але розглядає локації на півдні Сполучених Штатів, розташовані поблизу аеропортів, які найчастіше використовуються для депортації. Вибір таких складів, як вважають, «підвищить ефективність» процесу депортації.

Джерела, які назвали ці майбутні об'єкти «мегацентрами утримання», повідомили, що угода про їхню купівлю пройшла початкові етапи, але ще не фіналізована. Ці склади, які в середньому більш ніж удвічі перевищують площу нинішніх центрів ICE, стануть черговим нетрадиційним кроком адміністрації Трампа у пошуку місць для розміщення іммігрантів. Плани підтверджують амбіції ICE щодо масштабного збільшення потужностей для утримання.

Склади Amazon різняться за розмірами, але їхня середня площа становить близько 75 тис. кв. м. Для порівняння, найбільший центр утримання ICE у Такомі (штат Вашингтон) має площу 25,7 тис. кв. м. і вміщує 1500 іммігрантів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає імміграційні рейди на території Сполучених Штатів надмірно жорсткими. Він наполягає на необхідності депортації людей. 

Ці коментарі прозвучали на тлі поширення у соціальних мережах відеоматеріалів, які фіксують фізичні протистояння між федеральними службовцями, іммігрантами та активістами-протестувальниками.

До слова, суд ухвалив рішення, що дає змогу українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу. У лютому 2025 року США призупинили опрацювання заяв на імміграцію, включно з учасниками програми Uniting for Ukraine (U4U). Однак нещодавно суд ухвалив рішення, що дозволяє українським біженцям жити в США під тимчасовим захистом і отримувати дозволи на роботу.

