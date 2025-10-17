Зеленський: Ми готові говорити з Путіним у будь-якому форматі

Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор не хоче миру

Президент України вважає, що для закінчення війни потрібно провести переговори та припинити вогонь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якому форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Зеленський наголосив, що для закінчення війни спочатку потрібно провести переговори та припинити вогонь. За його словами, Україна, на відміну від Кремля, зацікавлена у мирі.

«Я думаю нам треба сісти та говорити. Далі, нам треба припинення вогню. Ми хочемо миру, Путін – ні», – каже він.

Зеленський зазначив, що обговорить з президентом Трампом все, що буде потрібно, щоб ефективно підштовхнути російського диктатора до столу переговорів. Щодо позиції України, то Київ готовий до переговорів з Путіним незалежно від формату. «Ми готові говорити у будь-якому форматі: дво- чи тристоронньому», – додав він.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп вважає, що є ймовірність швидкого завершення війни в Україні. За словами президента США, для швидкого завершення війни необхідно організувати зустріч трьох президентів. У ній він виступить у ролі посередника.

До слова, президент США стверджує, що російську-українську війну можна припинити без надання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Американський лідер назвав удари вглиб Росії американською зброєю ескалацією, однак пообіцяв, що обговорить це із Зеленським.