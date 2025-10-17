Головна Країна Політика
Зеленський: Ми готові говорити з Путіним у будь-якому форматі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський: Ми готові говорити з Путіним у будь-якому форматі
Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор не хоче миру
фото: Getty Images

Президент України вважає, що для закінчення війни потрібно провести переговори та припинити вогонь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якому форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Зеленський наголосив, що для закінчення війни спочатку потрібно провести переговори та припинити вогонь. За його словами, Україна, на відміну від Кремля, зацікавлена у мирі.

«Я думаю нам треба сісти та говорити. Далі, нам треба припинення вогню. Ми хочемо миру, Путін – ні», – каже він.

Зеленський зазначив, що обговорить з президентом Трампом все, що буде потрібно, щоб ефективно підштовхнути російського диктатора до столу переговорів. Щодо позиції України, то Київ готовий до переговорів з Путіним незалежно від формату. «Ми готові говорити у будь-якому форматі: дво- чи тристоронньому», – додав він.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп вважає, що є ймовірність швидкого завершення війни в Україні. За словами президента США, для швидкого завершення війни необхідно організувати зустріч трьох президентів. У ній він виступить у ролі посередника.

До слова, президент США стверджує, що російську-українську війну можна припинити без надання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Американський лідер назвав удари вглиб Росії американською зброєю ескалацією, однак пообіцяв, що обговорить це із Зеленським.

