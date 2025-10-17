Зеленський: Ми готові говорити з Путіним у будь-якому форматі
Президент України вважає, що для закінчення війни потрібно провести переговори та припинити вогонь
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якому форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.
Зеленський наголосив, що для закінчення війни спочатку потрібно провести переговори та припинити вогонь. За його словами, Україна, на відміну від Кремля, зацікавлена у мирі.
«Я думаю нам треба сісти та говорити. Далі, нам треба припинення вогню. Ми хочемо миру, Путін – ні», – каже він.
Зеленський зазначив, що обговорить з президентом Трампом все, що буде потрібно, щоб ефективно підштовхнути російського диктатора до столу переговорів. Щодо позиції України, то Київ готовий до переговорів з Путіним незалежно від формату. «Ми готові говорити у будь-якому форматі: дво- чи тристоронньому», – додав він.
Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп вважає, що є ймовірність швидкого завершення війни в Україні. За словами президента США, для швидкого завершення війни необхідно організувати зустріч трьох президентів. У ній він виступить у ролі посередника.
До слова, президент США стверджує, що російську-українську війну можна припинити без надання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Американський лідер назвав удари вглиб Росії американською зброєю ескалацією, однак пообіцяв, що обговорить це із Зеленським.
