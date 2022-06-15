США підтримують створення антиросійського союзу

Сполучені штати Америки підтримують створення союзу між Україною, Великою Британією, Польщею і Балтійськими країнами, якщо він посилюватиме оборонний потенціал. Про це сказала постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт.

Сміт зазначила, що у Вашингтоні зацікавлені у зміцненні можливостей НАТО, зокрема на східному фланзі.

«Тож якщо члени НАТО розділяються на формати партнерських відносин або на певні групи, щоб допомогти наростити потенціал і колективними зусиллями зміцнити Альянс, ми хотіли б це підтримати», – заявила Сміт.

Нагадаємо, президенту України Володимиру Зеленському запропонували створити європейський альянс проти Росії. Ініціатором пропозиції виступив британський прем'єр Борис Джонсон. З урахуванням позиції окремих країн Євросоюзу цей альянс може стати альтернативою вступу України до ЄС.

Модель Європейської Співдружності включатиме Великобританію як лідера організації і такі країни, як Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва, а також, можливо, Туреччину на більш пізньому етапі.

Додамо, що раніше Макрон запропонував створити нове європейське політичне співтовариство і прийняти до його складу Україну, оскільки вступ до ЄС може зайняти роки або десятиліття.