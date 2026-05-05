Де аграрію знайти гроші: Мінекономіки зібрало всі програми в одному посібнику

Тарас Висоцький: кожен виробник зможе швидко знайти оптимальне рішення для розвитку

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства підготувало практичний посібник – «Матрицю доступних фінансових ресурсів». Документ систематизує всі ключові джерела підтримки – від державних субсидій до донорських програм і банківських кредитів – і дозволяє аграрію пройти шлях від визначення потреби до отримання коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.



«Ми систематизували всі доступні можливості фінансування для аграріїв в одному інструменті, щоб кожен виробник – незалежно від масштабу господарства – міг швидко знайти оптимальне рішення для розвитку, відновлення або масштабування свого бізнесу», – зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.

Що держава пропонує аграріям

Найбільший блок посібника присвячено державній підтримці. Вона охоплює дотації, гранти та компенсації з держбюджету. Зокрема, аграрії можуть розраховувати на:

дотації на утримання худоби – від 2 до 7 тис. грн на голову;

відшкодування 25–50% витрат на будівництво та реконструкцію ферм;

гранти до 16 млн грн на переробну промисловість;

гранти до 10 млн грн на закладення садів;

гранти до 7 млн грн на будівництво теплиць;

гранти до 20 млн грн на створення овочесховищ.

Для прифронтових регіонів передбачені окремі, покращені умови: компенсація до 100% вартості розмінування сільгоспугідь та до 60% страхових премій. Крім того, для таких господарств доступні виплати за пошкоджені посіви і майно. Важливим інструментом залишається програма «Доступні кредити 5-7-9%», яка дозволяє залучати пільгове фінансування через банки-партнери.

Донори та міжнародні організації

Другий напрям – підтримка від міжнародних організацій та донорів. Вона надається як у формі грантів, так і у вигляді змішаного фінансування. Посібник описує програми кількох партнерів:

Mercy Corps – гранти для відновлення господарств у розмірі до 150 тис. дол.;

ЄБРР – фінансування для модернізації підприємств та компенсації консультаційних послуг;

уряд Канади – підтримка жінок в агробізнесі;

UNIDO – програми підвищення стандартів якості та безпечності продукції.

Міжнародні програми нерідко поєднують фінансування з навчанням, консалтингом і технічною допомогою, що робить їх особливо корисними для господарств, які лише виходять на зовнішні ринки.

Банківське фінансування

Третій блок стосується банківського кредитування. Банки надають позики на поповнення обігових коштів, фінансування посівної, купівлю техніки та реалізацію інвестиційних проєктів. Доступні також фінансовий лізинг і партнерські програми з постачальниками ресурсів.

Посібник дозволяє аграрію порівняти всі три напрями та підібрати оптимальну комбінацію інструментів залежно від регіону, масштабу господарства і конкретних потреб.

Нагадаємо, раніше уряд продовжив максимальний термін пільгового кредитування для агровиробників за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» до 31 березня 2027 року. Рішення дозволить уникнути дефолту за існуючими кредитними договорами та забезпечити агросектор ресурсами для посівної. Загалом агросектор генерує 30% усіх кредитів у межах цієї програми.

До слова, у квітні 2026 року уряд анонсував нові гранти для аграріїв, зокрема на відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок обстрілів, – до 16 млн грн.