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США розмістять свою ядерну зброю у Великій Британії – ICAN

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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США розмістять свою ядерну зброю у Великій Британії – ICAN
Ядерна зброя США буде перебувати у Британії
фото із відкритих джерел

В організації ICAN повідомили про оновлення ядерного арсеналу США у п'яти країнах Європи

Підготовка до розміщення ядерної зброї США у Великій Британії все ще триває, але її ще немає в країні. Про це заявив керівник відділу зв'язків зі ЗМІ Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) Алістер Бернетт.

У жовтні 2023 року в ICAN заявили, що є дані, які свідчать, що США збираються розмістити ядерні боєголовки у Великій Британії. Нагадаємо, що країна має і власний ядерний арсенал.

«США перебувають у процесі заміни своєї ядерної зброї в Європі на боєголовки нового покоління, це видно з приладів відстеження руху літаків ВПС США, призначених для транспортування цього виду зброї. США не говорять про це публічно, але оновлення арсеналу триває», – зазначив Алістер Бернетт.

Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) – міжнародна громадська організація, створена у 2007 році. Вона називає своєю метою сприяння виконанню Договору про заборону ядерної зброї, який у 2017 році підтримали на Генасамблеї ООН 122 країни світу, але який досі не підписали ядерні країни. Організація у 2017 році отримала Нобелівську премію миру.

Натомість майже всі країни світу визнали інший міжнародний документ – Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ, діє з 1970 року). Цей договір зафіксував, що ядерну зброю мають лише п'ять країн (СРСР, США, Велика Британія, Франція та Китай), і заборонив появу нових ядерних держав. «Ядерна п'ятірка» зобов'язалася не передавати ядерну зброю іншим країнам і не допомагати у її створенні, а решта учасників договору – не приймати і не створювати атомну бомбу. Водночас за останні десятиліття у світі з'явилися нові ядерні держави, які «офіційно» не входять в обумовлений договором ДНЯЗ клуб п'яти нуклеарних держав, – це КНДР, Пакистан, Ізраїль, Індія та, ймовірно, Іран.

У квітні в ICAN заявили, що країни НАТО порушать Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), розмістивши ядерну зброю в Польщі. Раніше організація закликала США виводити свою ядерну зброю з Європи, оскільки практика ядерного обміну небезпечна та збільшує ризик ескалації. 

Нагадаємо, про те що Сполучені Штати уперше за 15 років планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії. ще  у січні писало видання The Telegraph. США вивели ядерні ракети з Британії у 2008 році. Повідомлення про повернення цієї зброї зʼявилося після попереджень про те, що країни НАТО повинні підготувати своїх громадян до війни з Росією.

До слова, глобальні витрати на ядерну зброю збільшилися протягом 2023 року на 13% – до рекордних $91,4 млрд, згідно з розрахунками ініціативної групи Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї (ICAN). Витрати зросли на $10,7 млрд. порівняно з попереднім роком. 

Найбільшими ядерними державами залишаються, як і на початку ядерної ери, США та Росія, які володіють близько 90% усіх боєголовок. Дослідники додали, що Росія має 4380 ядерних боєголовок, США – 3708.

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Теги: ядерна зброя Велика Британія росія США зброя

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