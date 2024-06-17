Кремль відреагував на заяви НАТО про розгортання ядерної зброї

Речник Кремля прокоментував слова Єнса Столтенберга щодо ядерної зброї

Слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про переговори в Альянсі щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї, зняття її зі зберігання і приведення в стан готовності перед обличчям загрози з боку Росії і Китаю, є «ескалацією напруженості». Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише Reuters.

«Це не що інше, як чергова ескалація напруженості», – заявив Пєсков.

Пізніше Столтенберг заявив, що Росія намагається створити плутанину і що його коментарі стосувалися модернізації ядерного стримування НАТО, зокрема заміни літаків F-16 на F-35 і модернізації озброєнь, розміщених в Європі, про що, за його словами, було відомо давно.

«Росія намагається завжди створювати ситуацію, в якій вона може звинуватити НАТО», – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс веде переговори щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі загрози, що зростає, з боку Росії та Китаю.

Столтенберг сказав, що НАТО повинне показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання ворогам. Він додав, що між членами Альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності – як засобу стримування.

До слова, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко вважає, що якщо російська армія зазнає поразки проти України, то диктатор Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї.