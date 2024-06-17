Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль відреагував на заяви НАТО про розгортання ядерної зброї

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Кремль відреагував на заяви НАТО про розгортання ядерної зброї
Дмитро Пєсков заявив про «ескалацію напруженості»
фото з відкритих джерел

Речник Кремля прокоментував слова Єнса Столтенберга щодо ядерної зброї

Слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про переговори в Альянсі щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї, зняття її зі зберігання і приведення в стан готовності перед обличчям загрози з боку Росії і Китаю, є «ескалацією напруженості». Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише Reuters.

«Це не що інше, як чергова ескалація напруженості», – заявив Пєсков.

Пізніше Столтенберг заявив, що Росія намагається створити плутанину і що його коментарі стосувалися модернізації ядерного стримування НАТО, зокрема заміни літаків F-16 на F-35 і модернізації озброєнь, розміщених в Європі, про що, за його словами, було відомо давно.

«Росія намагається завжди створювати ситуацію, в якій вона може звинуватити НАТО», – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс веде переговори щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі загрози, що зростає, з боку Росії та Китаю.

Столтенберг сказав, що НАТО повинне показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання ворогам. Він додав, що між членами Альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності – як засобу стримування.

До слова, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко вважає, що якщо російська армія зазнає поразки проти України, то диктатор Володимир Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї.

Читайте також:

Теги: росія путінський режим ядерна зброя Дмитро Пєсков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія всіляко підживлює актуальність питання ядерної зброї
Хибне питання, у полоні якого перебуває світ
7 червня, 21:17
Росія має концепцію «ескалація для деескалації» – у критичній ситуації пальнути по не особливо населеній території противника порівняно невеликим ядерним зарядом
«Покрокова ескалація» Заходу. Чи зможемо ми так перемогти?
6 червня, 21:45
Ядерний щит Росії почав тріскатися після серій атак українських дронів
Як українські дрони ставлять під загрозу ядерний щит Росії
27 травня, 18:02
В сучасній Росії цензура заборонена 29-ю статтею Конституції, але всі знають, що вона є
«Главлит 2.0». Книжкова цензура в Росії
12 червня, 16:51
Путін планує кардинально змінити Росію
Путін переводить Росію на постійний воєнний стан – The Times
18 травня, 21:22
«Іскандер» – російське сімейство оперативно-тактичних ракетних комплексів
У Білорусі будують два ангари для «Іскандерів»: супутникові знімки
7 червня, 20:33
Герман Галущенко наголосив, що з перших днів окупації ЗАЕС використовується як військова база РФ
Росіяни ставлять під загрозу глобальний режим ядерної безпеки – Галущенко
7 червня, 21:46
31 липня 2023 року Перов спробував протаранити машиною ворота військкомату в центрі міста, після чого кинув у двері дві пляшки із запалювальною сумішшю
Як карати тих, хто перешкоджає роботі військкоматів? Росія показала страшний «приклад»
12 червня, 09:21
Столтенберг попередив, що Китай інвестує значні кошти в сучасні озброєння
НАТО обговорює приведення ядерної зброї у стан бойової готовності – Столтенберг
Сьогодні, 04:37

Політика

Генсек НАТО пояснив, на що вказує анонсований візит Путіна до КНДР
Генсек НАТО пояснив, на що вказує анонсований візит Путіна до КНДР
Росія визнала знищення літака А-50
Росія визнала знищення літака А-50
Кремль відреагував на заяви НАТО про розгортання ядерної зброї
Кремль відреагував на заяви НАТО про розгортання ядерної зброї
Глобальний саміт миру: Вселенський патріарх Варфоломій приєднався до підписантів комюніке
Глобальний саміт миру: Вселенський патріарх Варфоломій приєднався до підписантів комюніке
Путін зібрався на розмову до Кім Чен Ина. Яка тема зустрічі диктаторів
Путін зібрався на розмову до Кім Чен Ина. Яка тема зустрічі диктаторів
Путін призначив свою близьку родичку заступницею міністра оборони
Путін призначив свою близьку родичку заступницею міністра оборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Кредитори відмовилися від реструктуризації боргу України: це загрожує дефолтом
26K
Швейцарія готується висилати біженців призовного віку? ЗМІ розповіли, що їх чекає
24K
«Повна відсутність комунікації»: Фаріон повідомила, на якому етапі справи СБУ проти неї
11K
Індія пояснила, чому не підтримала спільне комюніке Глобального саміту миру
6866
Збив 20 крилатих ракет за одну ніч. Герой України розповів про найскладніший повітряний бій
6380
Втрати ворога станом на 17 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Вірменія пояснила, чому не підписала комюніке Саміту миру, і порадила Києву звернути увагу на поведінку іншої країни
Сьогодні, 19:17
Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua