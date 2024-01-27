Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії: ЗМІ розповіли деталі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії: ЗМІ розповіли деталі
США вивели ядерні ракети з Британії у 2008 році
фото з відкритих джерел

Зброю у Великій Британії буде розміщено на тлі зростання загрози з боку Росії

Сполучені Штати уперше за 15 років планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії. Про це повідомляє The Telegraph.

США вивели ядерні ракети з Британії у 2008 році. Повідомлення про повернення цієї зброї зʼявилося після попереджень про те, що країни НАТО повинні підготувати своїх громадян до війни з Росією.

Щонайменше два документи Міноборони США стосуються підготовки до «ядерної місії» на базі Королівських ВПС Лейкенхіт. Вони свідчать, що Пентагон замовив для бази нове обладнання, зокрема балістичні щити, призначені для захисту військовослужбовців.

Крім того, йдеться про будівництво нового житлового комплексу для американських військовослужбовців, які працюють на об'єкті. Воно має розпочатись у червні.

Очікується, що на базі у Лейкенхіт будуть розміщені гравітаційні бомби B61-12, які мають змінну потужність до 50 кілотонн – понад втричі більшу, ніж потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму в 1945 році.

Росія ж заявила, що розміщення американської зброї в Британії буде розцінено Москвою як «ескалацію» і буде зустрінуто «контрзаходами».

Нагадаємо, голова військового комітету НАТО Роб Бауер, заявив, що країнам Альянсу не слід думати, що вони продовжать жити у мирі, і їм потрібно готуватися до війни з Росією, яка сильно торкнеться звичайних людей.

Як повідомлялося раніше, США планують провести модернізацію низки ядерних боєприпасів.

До слова, Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі біля кордонів НАТО. Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко наприкінці минулого місяця заявив, нібито Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у його країні.

Читайте також:

Теги: Велика Британія США ядерна зброя ракета Пентагон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блінкен визначив існування надзвичайної ситуації, що потребує негайного схвалення
Білий дім знову в обхід Конгресу схвалив продаж зброї Ізраїлю
30 грудня, 2023, 10:25
Нардепка підкреслила, що результату не буде до тих пір, доки республіканці із демократами не дійдуть консенсусу
«Вони не відступлять». Депутатка пояснила, що заважає республіканцям і демократам вирішити питання допомоги Україні
11 сiчня, 14:28
Обсяг військової допомоги Україні, де виявлено порушення, становить приблизно 2% від загальної суми в $50 млрд
Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна
11 сiчня, 20:06
Кулеба: «Ми будемо працювати з будь-яким наступним президентом, яким би не було його чи її ім'я»
Кулеба пояснив, чому Україну не хвилюють вибори президента США
17 сiчня, 19:10
Історик заявив, що зникнення РФ немає на порядку денному партнерів України
Історик Плохій розказав, що найбільше тривожить американців через війну в Україні
21 сiчня, 19:11
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
29 грудня, 2023, 15:54
Сили оборони відбивають збивають ворожі цілі
У Хмельницькому пролунала серія вибухів
8 сiчня, 07:26
Устінова зазначає: американцям потрібно більше розповідати про війну
Депутатка розказала про великий шок, який вона пережила під час візиту до США
14 сiчня, 14:18
Залужний подякував Брауну та всьому американському народу за підтримку України
Залужний обговорив із генералом США, чого очікувати на полі бою у 2024 рік
15 сiчня, 22:01

Соціум

В одному з найбільших міст Росії із магазинів зникають продукти
В одному з найбільших міст Росії із магазинів зникають продукти
США планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії: ЗМІ розповіли деталі
США планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії: ЗМІ розповіли деталі
У Німеччині невідомий чоловік захопив заручників у Starbucks
У Німеччині невідомий чоловік захопив заручників у Starbucks
ЄС назвав найбільш небезпечне європейське місто
ЄС назвав найбільш небезпечне європейське місто
Новини з Ірландії: виплати для біженців скоротять, але не всім
Новини з Ірландії: виплати для біженців скоротять, але не всім
У російському Виборгу пролунав гучний вибух (відео)
У російському Виборгу пролунав гучний вибух (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
73K
Або переговори, або... Путін ставить ультиматум
27K
Чехія повертатиме біженців до України? Очільник МВС розповів про вигоду
20K
Церковний календар на лютий: всі свята за новим стилем
15K
Перший коментар Путіна щодо Іл-76
12K
Розкрадали мільйони, які виділила Румунія. Нацполіція викрила зловмисників

Новини

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Що відзначаємо 27 січня
Сьогодні, 00:15
Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему
Вчора, 14:25
Ринок праці і мобілізація. Список чоловічих спеціальностей, яких найбільше бракує бізнесу
Вчора, 13:33
На Мар’їнському напрямку різко зросла кількість ворожих атак – Генштаб
Вчора, 07:10
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Вчора, 07:01
Опади, місцями ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua