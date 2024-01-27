США планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії: ЗМІ розповіли деталі

США вивели ядерні ракети з Британії у 2008 році

Зброю у Великій Британії буде розміщено на тлі зростання загрози з боку Росії

Сполучені Штати уперше за 15 років планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії. Про це повідомляє The Telegraph.

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США вивели ядерні ракети з Британії у 2008 році. Повідомлення про повернення цієї зброї зʼявилося після попереджень про те, що країни НАТО повинні підготувати своїх громадян до війни з Росією.

Щонайменше два документи Міноборони США стосуються підготовки до «ядерної місії» на базі Королівських ВПС Лейкенхіт. Вони свідчать, що Пентагон замовив для бази нове обладнання, зокрема балістичні щити, призначені для захисту військовослужбовців.

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Крім того, йдеться про будівництво нового житлового комплексу для американських військовослужбовців, які працюють на об'єкті. Воно має розпочатись у червні.

Очікується, що на базі у Лейкенхіт будуть розміщені гравітаційні бомби B61-12, які мають змінну потужність до 50 кілотонн – понад втричі більшу, ніж потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму в 1945 році.

Росія ж заявила, що розміщення американської зброї в Британії буде розцінено Москвою як «ескалацію» і буде зустрінуто «контрзаходами».

Нагадаємо, голова військового комітету НАТО Роб Бауер, заявив, що країнам Альянсу не слід думати, що вони продовжать жити у мирі, і їм потрібно готуватися до війни з Росією, яка сильно торкнеться звичайних людей.

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Як повідомлялося раніше, США планують провести модернізацію низки ядерних боєприпасів.

До слова, Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі біля кордонів НАТО. Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко наприкінці минулого місяця заявив, нібито Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у його країні.