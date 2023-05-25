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Держдеп США схвалив продаж зенітно-ракетної системи NASAMS для України – Пентагон

Діана Гасюк
glavcom.ua
Держдеп США схвалив продаж зенітно-ракетної системи NASAMS для України – Пентагон
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
фото з відкритих джерел

Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони видало необхідну сертифікацію

Державний департамент прийняв рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду України національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS) та пов’язаного обладнання за орієнтовною вартістю 285 мільйонів доларів США. Про це повідомили у Пентагоні.

«Цей продаж підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою для політичної стабільності та економічного прогресу в Європі», – йдеться в офіційному документі.

США запевняють, що цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі

Водночас продаж цього обладнання та підтримка не змінять основний військовий баланс у регіоні.

Раніше повідомлялося, що передачу Україні F-16 буде обговорено на «Рамштайні».

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Теги: Держдепартамент США США Пентагон

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