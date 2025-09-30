США стоять на порозі шатдауну – Венс

Віцепрезидент США Венс повідомив про провал переговорів щодо бюджету

Сполучені Штати Америки стоять перед високою ймовірністю «шатдауну» (тимчасового припинення роботи федеральних установ) з 1 жовтня через відсутність затвердженого бюджету. Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що переговори між демократами та республіканцями щодо фінансування не принесли результатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Джей Ді Венса.

Основною причиною глухого кута є політичні умови, які висувають Демократична партія. Демократи вимагають, щоб тимчасовий закон про фінансування включав продовження податкових кредитів та субсидій для осіб, які купують медичне страхування через програму Obamacare. Вони також виступають проти запропонованих республіканцями скорочень фінансування медичних програм.

Республіканці пропонують ухвалити «чистий» тимчасовий закон про фінансування, без додаткових політичних умов. Вони пропонують просто продовжити чинні бюджетні асигнування до певної дати, наприклад, до 21 листопада. Вони твердо підтримують свій варіант документа та відмовляються вносити поправки, запропоновані демократами.

Через те, що демократи наполягають на включенні своїх пріоритетів до тимчасового фінансування, а республіканці відмовляються відступу, існує висока ймовірність, що 1 жовтня у США настане шатдаун.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у понеділок, 29 вересня, зустрівся з чотирма найвищими лідерами Конгресу, щоб обговорити наближення дедлайну фінансування та загрозу призупинення роботи уряду, відомого як «шатдаун». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

Очікується, що участь у переговорах візьмуть лідери демократичної меншості в Сенаті та Палаті представників Чак Шумер і Гакім Джеффріс, спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон та лідер більшості у Сенаті Джон Тун.

Зустріч відбудеться після того, як 25 вересня Трамп раптово скасував попередню зустріч із лідерами демократів, назвавши їхні вимоги «недоречними й абсурдними». Відтоді Шумер і Джеффріс активно обмінюються критичними заявами щодо наближення «шатдауну» та вимог включити політику охорони здоров’я до тимчасового фінансування.