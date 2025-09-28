Венс: США обговорюють передачу Україні ракет Tomahawk

Венс: Ви запитали про Tomahawk. Це те питання, остаточне рішення щодо якого прийматиме президент…

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що наразі йде обговорення передачі Україні ракет Tomahawk, але остаточне рішення залишається за президентом Трампом

США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу. Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає «Главком» із посиланням на Fox News.

«Ви запитали про Tomahawk. Це те питання, остаточне рішення щодо якого прийматиме президент… Нехай він про це скаже сам, але можу підтвердити: обговорення вже тривають», – зазначив Венс.

За його словами, Трамп у будь-яких рішеннях керується насамперед інтересами Сполучених Штатів, і цей принцип є основою його зовнішньої та оборонної політики.

«Той самий підхід ми застосовуватимемо й у питанні ракет Tomahawk», – підсумував віцепрезидент.

Як відомо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість скасування обмежень на використання американської далекобійної зброї для ударів по території Російської Федерації.

Видання, посилаючись на високопоставлених чиновників США та України, зазначає, що Дональд Трамп проінформував президента України Володимира Зеленського про свою готовність зняти заборону на використання наданої американської зброї для атак углиб Росії.

Під час зустрічі Зеленський прямо попросив американського колегу надати більше далекобійних ракет і дозволити їхнє використання по території країни-агресорки. Трамп, хоч і не взяв на себе остаточних зобов'язань, заявив, що не заперечує проти цієї ідеї.

Нагадаємо, 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій.