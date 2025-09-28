Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп проведе переговори з лідерами Конгресу через ризик урядового «шатдауну»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп проведе переговори з лідерами Конгресу через ризик урядового «шатдауну»
фото: The White house/Facebook

На зустрічі з Дональдом Трампом будуть присутні чотири найвищі лідери Конгресу

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 29 вересня, зустрінеться з чотирма найвищими лідерами Конгресу, щоб обговорити наближення дедлайну фінансування та загрозу призупинення роботи уряду, відомого як «шатдаун». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

Очікується, що участь у переговорах візьмуть лідери демократичної меншості в Сенаті та Палаті представників Чак Шумер і Гакім Джеффріс, спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон та лідер більшості у Сенаті Джон Тун.

Зустріч відбудеться після того, як 25 вересня Трамп раптово скасував попередню зустріч із лідерами демократів, назвавши їхні вимоги «недоречними й абсурдними». Відтоді Шумер і Джеффріс активно обмінюються критичними заявами щодо наближення «шатдауну» та вимог включити політику охорони здоров’я до тимчасового фінансування.

Напруженість зросла після того, як Офіс управління та бюджету Білого дому наказав відомствам підготувати плани масових звільнень на випадок призупинення роботи уряду. Фінансування уряду закінчується 30 вересня, і до цього часу Конгрес має ухвалити або продовжити закон про витрати, щоб уникнути «шатдауну».

Джеффріс у суботу наголосив, що меморандум Офісу управління та бюджету не змусить демократів поступитися своїми вимогами. Він закликав відстоювати позицію щодо скорочень, витрат і захисту системи охорони здоров’я.

Республіканці, своєю чергою, заявляють, що не робитимуть поступок для короткострокового фінансування на сім тижнів і що будь-які переговори можливі під час ухвалення бюджету.

Що таке «шатдаун»?

«Шатдаун» – це тимчасове призупинення роботи окремих структур уряду США через відсутність затвердженого фінансування.

19 вересня фракція республіканців у Палаті представників ухвалила короткостроковий фінансовий пакет без залучення демократів, але вже за кілька годин Сенат заблокував цей законопроєкт. Альтернативна пропозиція з перенесенням дедлайну на 31 жовтня також не була ухвалена, що підвищило ризик «шатдауну».

Раніше Трамп не виключав можливість оголошення призупинення роботи уряду через неможливість обох партій домовитися щодо фінансування.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Верховного суду з проханням переглянути конституційність указу про скасування автоматичного надання громадянства за правом народження.

Генеральний соліситор Джон Сауер заявив, що рішення суду нижчої інстанції, яке заблокувало указ президента, підірвало безпеку американських кордонів і скасувало ключову політику адміністрації.

Сауер наполягає, що суди «без правових підстав надають американське громадянство сотням тисяч осіб, які не мають на це права».

Як відомо, у четвер, 25 вересня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який надає дозвіл на застосування смертної кари за певні злочини, скоєні у столиці – місті Вашингтон. 

Раніше Трамп уже висловлювався за відновлення смертної кари за вбивства, вчинені у столиці, аргументуючи свою позицію тим, що такий захід може стримувати людей від злочинів, оскільки смертна кара є «надзвичайно ефективним превентивним засобом».

Теги: США Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мораль – це суто конструкт авраамічних релігій, решті світу вона невідома
Чому світ де «все відносно» приречений на перемогу агресорів
6 вересня, 20:10
Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН, 23 вересня 2025 року
Виступ Трампа в ООН. Боляче було дивитися на людей в залі
24 вересня, 11:08
Сонячні панелі встановили над водяним каналом
У США представили технологію, яка економить воду та генерує електроенергію
15 вересня, 13:40
Путін, Сі та Кім під час військового параду в Китаї
У Китаї розпочався військовий парад. Трамп написав послання Путіну, Кіму та Сі
3 вересня, 04:38
Зустріч «коаліції охочих», обстріл Чернігівщини. Головне за 4 вересня
Зустріч «коаліції охочих», обстріл Чернігівщини. Головне за 4 вересня
4 вересня, 21:22
Мітинг проти розгортання військ нацгвардії у Вашингтоні
У Вашингтоні пройшов мітинг проти розгортання військ нацгвардії
7 вересня, 01:55
Райт каже, що найбільша мета президента Трампа – це процвітання в Америці
Трамп надає пріоритет припиненню війни, а не санкціям проти РФ – міністр енергетики США
10 вересня, 23:47
Блюменталь: Треба показати пану Путіну та його кремлівським поплічникам, як виглядає справжня демократія
Конгрес США може запровадити санкції проти РФ, не чекаючи схвалення Трампа – Блюменталь
13 вересня, 05:18
Трамп зробив заяву щодо України
Трамп визнав, що США заробляють гроші на війні в Україні
20 вересня, 02:05

Політика

Трамп проведе переговори з лідерами Конгресу через ризик урядового «шатдауну»
Трамп проведе переговори з лідерами Конгресу через ризик урядового «шатдауну»
Росія не повернула членство у Раді Міжнародної організації цивільної авіації
Росія не повернула членство у Раді Міжнародної організації цивільної авіації
Росія намагається приховати занепад, влаштовуючи ядерні спектаклі та провокації – The Hill
Росія намагається приховати занепад, влаштовуючи ядерні спектаклі та провокації – The Hill
CNN пояснив, як гібридна війна проти Європи може нашкодити Путіну
CNN пояснив, як гібридна війна проти Європи може нашкодити Путіну
Швеція та Фінляндія створили ударну бригаду на кордоні з Росією
Швеція та Фінляндія створили ударну бригаду на кордоні з Росією
У Молдові ширяться фейки про відправку молдовських військ для війни з РФ
У Молдові ширяться фейки про відправку молдовських військ для війни з РФ

Новини

В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua