Трамп проведе переговори з лідерами Конгресу через ризик урядового «шатдауну»

На зустрічі з Дональдом Трампом будуть присутні чотири найвищі лідери Конгресу

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 29 вересня, зустрінеться з чотирма найвищими лідерами Конгресу, щоб обговорити наближення дедлайну фінансування та загрозу призупинення роботи уряду, відомого як «шатдаун». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NBC News.

Очікується, що участь у переговорах візьмуть лідери демократичної меншості в Сенаті та Палаті представників Чак Шумер і Гакім Джеффріс, спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон та лідер більшості у Сенаті Джон Тун.

Зустріч відбудеться після того, як 25 вересня Трамп раптово скасував попередню зустріч із лідерами демократів, назвавши їхні вимоги «недоречними й абсурдними». Відтоді Шумер і Джеффріс активно обмінюються критичними заявами щодо наближення «шатдауну» та вимог включити політику охорони здоров’я до тимчасового фінансування.

Напруженість зросла після того, як Офіс управління та бюджету Білого дому наказав відомствам підготувати плани масових звільнень на випадок призупинення роботи уряду. Фінансування уряду закінчується 30 вересня, і до цього часу Конгрес має ухвалити або продовжити закон про витрати, щоб уникнути «шатдауну».

Джеффріс у суботу наголосив, що меморандум Офісу управління та бюджету не змусить демократів поступитися своїми вимогами. Він закликав відстоювати позицію щодо скорочень, витрат і захисту системи охорони здоров’я.

Республіканці, своєю чергою, заявляють, що не робитимуть поступок для короткострокового фінансування на сім тижнів і що будь-які переговори можливі під час ухвалення бюджету.

Що таке «шатдаун»?

«Шатдаун» – це тимчасове призупинення роботи окремих структур уряду США через відсутність затвердженого фінансування.

19 вересня фракція республіканців у Палаті представників ухвалила короткостроковий фінансовий пакет без залучення демократів, але вже за кілька годин Сенат заблокував цей законопроєкт. Альтернативна пропозиція з перенесенням дедлайну на 31 жовтня також не була ухвалена, що підвищило ризик «шатдауну».

Раніше Трамп не виключав можливість оголошення призупинення роботи уряду через неможливість обох партій домовитися щодо фінансування.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Верховного суду з проханням переглянути конституційність указу про скасування автоматичного надання громадянства за правом народження.

Генеральний соліситор Джон Сауер заявив, що рішення суду нижчої інстанції, яке заблокувало указ президента, підірвало безпеку американських кордонів і скасувало ключову політику адміністрації.

Сауер наполягає, що суди «без правових підстав надають американське громадянство сотням тисяч осіб, які не мають на це права».

Як відомо, у четвер, 25 вересня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який надає дозвіл на застосування смертної кари за певні злочини, скоєні у столиці – місті Вашингтон.

Раніше Трамп уже висловлювався за відновлення смертної кари за вбивства, вчинені у столиці, аргументуючи свою позицію тим, що такий захід може стримувати людей від злочинів, оскільки смертна кара є «надзвичайно ефективним превентивним засобом».