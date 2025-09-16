Зірковий шеф-кухар став гангстером і пограбував три банки за день

Відомого каліфорнійського шеф-кухаря заарештували за пограбування трьох банків Сан-Франциско за один день

В американському Сан-Франциско заарештовано відомого каліфорнійського шефа-кухаря Валентино Лучіна за підозру в пограбуванні трьох банків в один день.

Як пише «Главком» про це повідомляє New York Post з посиланням на поліцію мегаполісу. Згідно з інформацією, 62-річний Лучін, колишній шеф-кухар популярного італійського ресторану Rose Pistola, вирішив діяти 10 вересня. Він відвідував різні банківські відділення, передаючи касирам записки з вимогою грошей.

Поліцейські встановили, що Лучін пов'язаний із ще двома пограбуваннями в центральному районі міста, ґрунтуючись на схожості опису підозрюваного та стилі злочину. Підозрюваного вдалося швидко ідентифікувати. Пізніше шеф-кухаря було затримано і поміщено у в'язницю округу Сан-Франциско.

Лучіну пред'явлені звинувачення у двох випадках пограбування та одному випадку спроби пограбування. Колишній шеф-кухар залишається під вартою, очікуючи на офіційні звинувачення.

Раніше Лучіна вже заарештували за пограбування банку в Орінді в 2018 році, коли було викрадено $18 тис. Тоді підозрюваний використав пістолет-кулемет. В інтерв'ю після затримання він заявив, що діяв із «розпачу» через закриття свого ресторану Ottavio і не планував нікому завдавати шкоди.

Італієць переїхав до США у 1993 році і швидко став відомим у кулінарних колах – спочатку довгий час працював у культовому містечку Rose Pistola, а потім відкрив Ottavio, але не розрахував свої сили. Після закриття ресторану він опинився у тяжкому фінансовому становищі, заборгувавши понад $111 тис за $27 тис активів, що призвело до банкрутства.

Лучін заявив, що відчай змусив його зробити вчинки, на які він раніше не наважувався: «Все пішло під укіс. Все стало складніше. Розпач призводить до дій, про які ніколи не думав».

