Трамп доручив Пентагону готуватися до стримування Росії та Китаю

Міністр оборони стверджує, що «слабкість попередньої адміністрації США» зблизила Росію та Китай

Міністр оборони США Піт Гегсет дав розпорядження Пентагону підготуватися до стримування Росії та Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву чиновника в інтерв’ю Fox News.

«На жаль, слабкість попередньої адміністрації зблизила Росію та Китай. Це було жахливим проявом відсутності американського лідерства та сили. Саме тому президент Трамп доручив нам у Міністерстві оборони бути готовими, перебудовувати наші збройні сили в історичний спосіб, відновлювати «дух воїна» і повертати стримування, але не тому, що ми прагнемо конфлікту. Ми цього не робимо», – сказав він.

Глава Пентагону додав, що Вашингтон має намір перебудувати свою армію, відновити бойовий дух і механізми стримування. Втім, політика США, зауважив Гегсет, спрямована на стримування конфліктів, а не на провокації. «Ми чітко дали це зрозуміти Китаю, Росії та іншим, але, бувши готовими, ви запобігаєте цьому. Ви гарантуєте безпеку», – підсумував очільник Міноборони США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп у своєму першому за тривалий час публічному виступі згадав про російсько-українську війну. Американський лідер пригрозив наслідками для російської сторони, у разі якщо зустріч російського диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського не відбудеться найближчим часом. Дональд Трамп заявив, що «дуже розчарований» Путіним й пообіцяв рішення, «щоб люди жили».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом.

Як повідомлялося, США найближчими днями розглянуть усі можливі способи тиску на Росію. Штати розглядають усі варіанти санкцій проти РФ.

Раніше газета The Times писала, що після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці Дональд Трамп не досяг жодних конкретних домовленостей щодо завершення війни в Україні. Не було ані обіцянок про припинення вогню, ані згоди на зустріч із Володимиром Зеленським. Росія ігнорує пропозиції США щодо мирних кроків та гарантій безпеки для України, що викликає сумніви у Трампа щодо намірів Кремля.