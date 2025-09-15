Головна Країна Політика
Україна запропонувала Америці купити необхідну кількість систем Patriot – Зеленський

Україна запропонувала Америці купити необхідну кількість систем Patriot – Зеленський
Глава держави наголосив, що Росія не збирається скорочувати свою військову машину
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, перед зимою на 100% має бути виконана кожна домовленість щодо постачання Україні систем ППО

За програмою Purl вдалося залучити більш ніж $2 млрд на купівлю американської зброї для України, ще півтора мільярда – оголошені. Українська влада запропонувала США купити необхідну кількість систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення українського президента.

За словами Зеленського, перед зимою на 100% має бути виконана кожна домовленість щодо постачання систем ППО, ракет до них, а також контракти на закупівлю. «Фінанси на дрони – щоб наш потенціал виробництва був заповнений. Ми працюємо з партнерами по фінансах загалом на армію – по країнах бачимо, які партнери зроблять свій внесок. Є над чим ще попрацювати», – каже він.

Глава держави наголосив, що заслухав доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля. «На п’ятницю очікую на всі деталі, ключові розрахунки та доповідь щодо рішень. Предметно – за програмою Purl, яка дає нам змогу купувати американську зброю. більш ніж 2 мільярди доларів уже в програмі, ще півтора мільярда оголошені. Ми чекаємо цих надходжень та, відповідно, постачання. І багато залежить від партнерів – хороша динаміка з Європою, ми очікуємо рішень від Сполучених Штатів Америки. Зокрема, щодо «петріотів» – це дуже важливо», – додав він.

Президент також розповів, що за тиждень до Генеральної Асамблеї, президент США Дональд Трамп буде у Європі. «Триває дуже активна наша робота з лідерами європейських країн, щоб ми були всі скоординовані і дійсно досягли рішень для тиску на Росію – рішень, які все одно доведеться ухвалювати», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг та обладнання для супутникового зв'язку Starlink і систем протиповітряної оборони Patriot.

До слова, Україна розглядає новий формат захисту від російських дронів та ракет. Його реалізація значною мірою залежить від Сполучених Штатів.

