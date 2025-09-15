ФБР спалило метамфетамін у притулку для тварин: токсичний дим отруїв працівників 

Через токсичний дим від спалення метамфетаміну було евакуювано 14 співробітників некомерційного притулку Yellowstone Valley Animal Shelter, а також 75 собак і котів

В американському місті Біллінгс, штат Монтана, спалення двох фунтів метамфетаміну, конфіскованого ФБР, призвело до госпіталізації кількох працівників притулку для тварин. Дим від наркотиків, спалених у печі, затягнуло назад у будівлю через негативний тиск. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією міської влади, для виведення диму мав працювати вентилятор, але він був недоступний. Піч, де зазвичай спалюють туші тварин, іноді використовують правоохоронні органи для утилізації конфіскованих речовин. У результаті інциденту евакуювали 14 співробітників некомерційного притулку Yellowstone Valley Animal Shelter, а також 75 собак і котів.

Директорка притулку Трініті Гелверсон розповіла, що працівники відчули сильний головний біль, біль у горлі, запаморочення, пітливість і кашель. Причину отруєння – дим від метамфетаміну – вони дізналися лише в лікарні. Більшість потерпілих провела кілька годин у кисневій камері, проте деякі симптоми все ще зберігаються. Особливо постраждали чотири виводки кошенят, які перебували в закритій кімнаті та зазнали сильнішого впливу токсинів.

Представниця ФБР Сандра Баркер підтвердила, що агентство користується сторонніми об'єктами для знищення наркотиків, але відмовилася від коментарів щодо цього випадку. Агенти ФБР, присутні на місці, були відправлені до лікарні, тоді як наглядач міського відділу контролю за тваринами від госпіталізації відмовився.

Наразі міська влада перевіряє, чи працювала піч на необхідній температурі. Притулок буде закритий до завершення перевірок на забруднення. Цей інцидент обурив місцевих жителів, один з яких, Джей Еттлемен, висловив здивування, чому наркотики знищують у межах міста, коли є стільки віддалених місць.

Раніше у міжнародному аеропорту Балі затримали 21-річну громадянку України, яка намагалася провезти до Індонезії 2 кілограми синтетичного наркотику під назвою 4-CMC. Про це пише «Главком» з посиланням на видання Patrolipost.

Жінку заарештували, коли вона прибула до терміналу прибуття аеропорту І Густі Нгурах Рай. Коли валізу туристки сканували, як повідомляється, пролунав сигнал, який вказував на наявність небезпечного або підозрілого предмета. Після поглибленого обстеження була знайдена упаковка з препаратами. Після лабораторних тестів стало відомо, що це новий тип наркотику, який викликає гіпертензію, тахікардію, збудження, страх, агресію, психози, галюцинації та безсоння.

Нагадаємо, у мармеладі Haribo канабіс виявили у Нідерландах, а також у Бельгії та Люксембурзі.