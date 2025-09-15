Головна Світ Соціум
ФБР спалило метамфетамін у притулку для тварин: токсичний дим отруїв працівників 

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Агенти ФБР, присутні на місці, були відправлені до лікарні
Через токсичний дим від спалення метамфетаміну було евакуювано 14 співробітників некомерційного притулку Yellowstone Valley Animal Shelter, а також 75 собак і котів

В американському місті Біллінгс, штат Монтана, спалення двох фунтів метамфетаміну, конфіскованого ФБР, призвело до госпіталізації кількох працівників притулку для тварин. Дим від наркотиків, спалених у печі, затягнуло назад у будівлю через негативний тиск. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За інформацією міської влади, для виведення диму мав працювати вентилятор, але він був недоступний. Піч, де зазвичай спалюють туші тварин, іноді використовують правоохоронні органи для утилізації конфіскованих речовин. У результаті інциденту евакуювали 14 співробітників некомерційного притулку Yellowstone Valley Animal Shelter, а також 75 собак і котів.

Директорка притулку Трініті Гелверсон розповіла, що працівники відчули сильний головний біль, біль у горлі, запаморочення, пітливість і кашель. Причину отруєння – дим від метамфетаміну – вони дізналися лише в лікарні. Більшість потерпілих провела кілька годин у кисневій камері, проте деякі симптоми все ще зберігаються. Особливо постраждали чотири виводки кошенят, які перебували в закритій кімнаті та зазнали сильнішого впливу токсинів.

Представниця ФБР Сандра Баркер підтвердила, що агентство користується сторонніми об'єктами для знищення наркотиків, але відмовилася від коментарів щодо цього випадку. Агенти ФБР, присутні на місці, були відправлені до лікарні, тоді як наглядач міського відділу контролю за тваринами від госпіталізації відмовився.

Наразі міська влада перевіряє, чи працювала піч на необхідній температурі. Притулок буде закритий до завершення перевірок на забруднення. Цей інцидент обурив місцевих жителів, один з яких, Джей Еттлемен, висловив здивування, чому наркотики знищують у межах міста, коли є стільки віддалених місць.

Раніше у міжнародному аеропорту Балі затримали 21-річну громадянку України, яка намагалася провезти до Індонезії 2 кілограми синтетичного наркотику під назвою 4-CMC. Про це пише «Главком» з посиланням на видання Patrolipost.

Жінку заарештували, коли вона прибула до терміналу прибуття аеропорту І Густі Нгурах Рай. Коли валізу туристки сканували, як повідомляється, пролунав сигнал, який вказував на наявність небезпечного або підозрілого предмета. Після поглибленого обстеження була знайдена упаковка з препаратами. Після лабораторних тестів стало відомо, що це новий тип наркотику, який викликає гіпертензію, тахікардію, збудження, страх, агресію, психози, галюцинації та безсоння.

Нагадаємо, у мармеладі Haribo канабіс виявили у Нідерландах, а також у Бельгії та Люксембурзі.

Голова Європейської комісі Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александер Стубб
Чому до Білого дому запросили президента Фінляндії?
19 серпня, 09:01
Президент заявив, що хоче швидко та надійно закінчити війну
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом та європейськими лідерами
18 серпня, 06:20
Трамп та Зеленський провели зустріч у Білому домі
З’явилося відео, як Трамп готувався до зустрічі із Зеленським
19 серпня, 05:24
Користувачі відреагували на камін Трампа
Трамп змінив Овальний кабінет: соцмережі поглузували над золотим каміном та пригадали Януковича
19 серпня, 16:28
Тарифи на доставку до США зростуть, аби покрити витрати на фахівців для опрацювання митних платежів
«Укрпошта» домовилась зі США про нові умови доставки посилок
26 серпня, 11:28
Зеленський офіційно призначив Ольгу Стефанішину послом України у США
Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня
27 серпня, 21:22
Трамп просто хоче, щоб усе закінчилося, йому майже все одно як
Трамп незадоволений вимогами України та Європи щодо завершення війни – The Atlantic
29 серпня, 01:14
Нове тлумачення угоди розблокує продаж понад 100 безпілотників MQ-9 Саудівській Аравії
Трамп перегляне умови 38-річного договору, аби продавати ударні дрони за кордон – Reuters
5 вересня, 17:07
Раніше апеляційний суд визнав більшість мит американського президента незаконними
Верховний суд США розгляне законність введення Трампом масштабних тарифів
10 вересня, 06:33

Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка проживав із трансгендерним партнером
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка проживав із трансгендерним партнером
Пілотів American Airlines відсторонили за святкування вбивства Чарлі Кірка
Пілотів American Airlines відсторонили за святкування вбивства Чарлі Кірка
ФБР спалило метамфетамін у притулку для тварин: токсичний дим отруїв працівників 
ФБР спалило метамфетамін у притулку для тварин: токсичний дим отруїв працівників 
Адміністрація Трампа призупинила фінансування глобальної програми боротьби з ВІЛ/СНІДом
Адміністрація Трампа призупинила фінансування глобальної програми боротьби з ВІЛ/СНІДом
Підозрюваний у вбивстві соратника Трампа не визнав своєї вини
Підозрюваний у вбивстві соратника Трампа не визнав своєї вини
Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі та запропонував рішення
Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі та запропонував рішення

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
