Польща готова прийняти американських солдатів. Навроцький планує переконати Трампа

Навроцький заявив, що якомога більша присутність американських військ у Європі відповідає інтересам безпеки як країн Балтії, так і Центральної та Східної Європи «незалежно від поглядів»

Польща та Литва пропонують Трампу прийняти американські війська, яких виводять з Німеччини

На тлі рішення Пентагону скоротити військову присутність у Німеччині, Варшава та Вільнюс висловили повну готовність розгорнути американські підрозділи на своїй території. Президент Польщі Кароль Навроцький наголосив, що збереження військ США в Європі є критичним для безпеки всього регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Під час візиту до Литви у середу, 6 травня, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава готова стати новою базою для американських компонентів, які планують вивести з Німеччини. Він підкреслив, що Польща має всю необхідну інфраструктуру для негайного прийому солдатів.

«Я вважаю, що це відповідальність президента Польщі – переконати Дональда Трампа залишити цих солдатів у Європі, тобто в Польщі або одній з країн Балтії. Я буду заохочувати такі рішення», – запевнив Навроцький.

Цю позицію підтримав і віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш, додавши, що збільшення присутності США є «стратегічною метою» країни, до якої готувалися роками.

Президент Литви Гітанас Науседа під час спільних навчань із польськими колегами висловив аналогічну готовність. Він зауважив, що Литва чекає на 5000 німецьких солдатів до кінця 2027 року, але також готова розширювати американський контингент, який наразі налічує понад 1000 військовослужбовців. За словами Науседи, важливо, щоб США продовжували звертати увагу на регіон, попри політичні розбіжності.

Минулої п'ятниці секретар Пентагону Піт Хегсет оголосив про план виведення близько 5000 військовослужбовців із Німеччини протягом наступних 6–12 місяців. Президент Трамп пізніше натякнув, що ця цифра може бути ще більшою, критикуючи Берлін за недостатні витрати на оборону.

Наразі в Німеччині розміщено від 35 до 37 тисяч американських військових. Канцлер Фрідріх Мерц намагається пом'якшити ситуацію, запевняючи, що попри розбіжності (зокрема щодо війни з Іраном), США залишаються найважливішим партнером НАТО.

