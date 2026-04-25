«Бабусю, сідай». Військові евакуювали з-під обстрілів літню жінку наземним роботом

Військові виявили жінку, яка рухалася дорогою, а потім знесилено впала

Пілоти 60 окремої механізованої бригади виявили літню жінку, яка йшла дорогою, що прострілювалася. По неї відправили наземний роботизований комплекс (НРК), який відвіз її в безпечне місце. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Третій армійський корпус.

Військові виявили жінку, яка рухалася дорогою, а потім знесилено впала. По неї вирушив НРК. Щоб не налякати стареньку, комплекс накрили ковдрою, а також лишили на ньому послання: «Бабусю, сідай!».

👏Оператори роти НРК «Cerberus» 3-го АК евакуювали роботом бабусю з-під Лиману



Аеророзвідники 60-ї ОМБр помітили літню жінку, яка рухалась селом під обстрілами. Оператори НРК залишили послання на своєму комплексі «Бабуся, сідай» і відправили його на евакуацію.



Побачивши НРК, жінка сіла на нього. Зрештою, її вдалося доправити до безпечного місця. Евакуйованій жінці 77 років, 53 із них вона прожила у власному будинку, який зруйнували росіяни.

Також НРК евакуювали ще трьох цивільних, які виходили пішки. Їх та бабусю військові вивезли із зони бойових дій і передали патронатній службі «Янголи Трійки». Загалом операція тривала чотири години.

Нагадаємо, із Великомихайлівки на Дніпропетровщині, що приблизно за півтора кілометра від лінії фронту, евакуювали 81-річну Лідію. З листопада вона жила в одному будинку із тілом загиблого сина. Виїхати власними силами їй не вдавалося, адже дороги обстрілюються FPV-дронами, а по селу ледь не щодня б'ють керованими авіабомбами.

Раніше із Добропілля евакуювали жінку, яка три тижні прожила у холодній хаті без їжі та води.

Крім того, Сили оборони та Служба безпеки України евакуювали з Куп’янська 14 мешканців. Серед них було троє неповнолітніх, в тім числі й дворічна дитина. Людей вивезли до Харкова.

Також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наполягає, що в Національному законодавстві України давно потрібно прописати примусову евакуацію дітей із зон бойових дій.