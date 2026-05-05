Трамп заявив, що з нетерпінням чекає поїздки до Китаю

Трамп: Я збираюся зустрітися з президентом Сі через два тижні. Я з нетерпінням чекаю цього

Дональд Трамп зауважив, що зустріч з Сі Цзіньпіном буде дуже важливою

Президент Дональд Трамп повідомив, що з нетерпінням очікує на переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном, підтвердивши актуальність планів щодо проведення масштабного саміту. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Трамп зазначив, що планує зустрітися з президентом Сі за два тижні, назвавши цю майбутню поїздку надзвичайно важливою. Також він зауважив, що США наразі випереджають Китай у розробках штучного інтелекту, і під час майбутньої зустрічі він збирається заявити про це лідерство, охарактеризувавши відносини країн як «дуже дружню конкуренцію».

Ця зустріч лідерів має відбутися 14-15 травня в Пекіні та має велике значення для обох держав, які намагаються подолати суперечності у торгівлі, питаннях навколо Тайваню та війни в Ірані. Підготовка до саміту тривала місяцями, зокрема американські та китайські посадовці працювали над створенням нового механізму для координації економічних зв’язків.

Раніше конфлікт на Близькому Сході вже ставав причиною відтермінування переговорів, що викликало хвилювання на ринках через можливе погіршення і без того непростих стосунків. Відносини США та Китаю дещо стабілізувалися після минулорічних тарифних суперечок, проте війна в Ірані спровокувала нову хвилю напруженості. Дев'ятитижневий конфлікт заблокував транзит енергоносіїв через Ормузьку протоку, що змусило великих імпортерів, як-от Китай, шукати способи уникнення дефіциту всередині країни. Водночас спроби Вашингтона посилити тиск на Тегеран призвели до запровадження санкцій проти китайських підприємств, які займаються переробкою іранської нафти.

Пекін відповів на це непокорою, наказавши компаніям не дотримуватися обмежень США щодо нафтової торгівлі з Іраном, що стало серйозним викликом для американської системи санкцій. Крім того, Дональд Трамп поставив під сумнів роль Китаю у допомозі Тегерану, заявивши про перехоплення американським флотом вантажу, призначеного для Ірану, хоча й не навів додаткових деталей. Паралельно США чинять тиск на Китай та інші нафтозалежні країни з вимогою сприяти відновленню судноплавства в Ормузькій протоці, проте Пекін і союзники Вашингтона поки відхиляють ці заклики. У понеділок, 4 травня, міністр фінансів США Скотт Бессент закликав Китай долучитися до операції із супроводу суден і висловив сподівання, що Пекін використає дипломатію, аби змусити іранців розблокувати протоку.

Як відомо, травневий візит Дональда Трампа до Пекіна може стати демонстрацією того, наскільки змінилося співвідношення сил між двома наддержавами.

На відміну від попередніх років, президент США прибуде до Китаю в ослабленій позиції, що спричинено енергетичною кризою та війною в Ірані. Політика Сі Цзіньпіна, спрямована на самодостатність та підготовку до «екстремальних сценаріїв», дозволила Китаю вистояти перед обличчям глобальної нестабільності, тоді як Вашингтон змушений маневрувати між санкціями та внутрішнім тиском через ціни на пальне.