Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що з нетерпінням чекає поїздки до Китаю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає поїздки до Китаю
Трамп: Я збираюся зустрітися з президентом Сі через два тижні. Я з нетерпінням чекаю цього
фото: Bloomberg

Дональд Трамп зауважив, що зустріч з Сі Цзіньпіном буде дуже важливою

Президент Дональд Трамп повідомив, що з нетерпінням очікує на переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном, підтвердивши актуальність планів щодо проведення масштабного саміту. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Трамп зазначив, що планує зустрітися з президентом Сі за два тижні, назвавши цю майбутню поїздку надзвичайно важливою. Також він зауважив, що США наразі випереджають Китай у розробках штучного інтелекту, і під час майбутньої зустрічі він збирається заявити про це лідерство, охарактеризувавши відносини країн як «дуже дружню конкуренцію».

Ця зустріч лідерів має відбутися 14-15 травня в Пекіні та має велике значення для обох держав, які намагаються подолати суперечності у торгівлі, питаннях навколо Тайваню та війни в Ірані. Підготовка до саміту тривала місяцями, зокрема американські та китайські посадовці працювали над створенням нового механізму для координації економічних зв’язків.

Раніше конфлікт на Близькому Сході вже ставав причиною відтермінування переговорів, що викликало хвилювання на ринках через можливе погіршення і без того непростих стосунків. Відносини США та Китаю дещо стабілізувалися після минулорічних тарифних суперечок, проте війна в Ірані спровокувала нову хвилю напруженості. Дев'ятитижневий конфлікт заблокував транзит енергоносіїв через Ормузьку протоку, що змусило великих імпортерів, як-от Китай, шукати способи уникнення дефіциту всередині країни. Водночас спроби Вашингтона посилити тиск на Тегеран призвели до запровадження санкцій проти китайських підприємств, які займаються переробкою іранської нафти.

Пекін відповів на це непокорою, наказавши компаніям не дотримуватися обмежень США щодо нафтової торгівлі з Іраном, що стало серйозним викликом для американської системи санкцій. Крім того, Дональд Трамп поставив під сумнів роль Китаю у допомозі Тегерану, заявивши про перехоплення американським флотом вантажу, призначеного для Ірану, хоча й не навів додаткових деталей. Паралельно США чинять тиск на Китай та інші нафтозалежні країни з вимогою сприяти відновленню судноплавства в Ормузькій протоці, проте Пекін і союзники Вашингтона поки відхиляють ці заклики. У понеділок, 4 травня, міністр фінансів США Скотт Бессент закликав Китай долучитися до операції із супроводу суден і висловив сподівання, що Пекін використає дипломатію, аби змусити іранців розблокувати протоку.

Як відомо, травневий візит Дональда Трампа до Пекіна може стати демонстрацією того, наскільки змінилося співвідношення сил між двома наддержавами. 

На відміну від попередніх років, президент США прибуде до Китаю в ослабленій позиції, що спричинено енергетичною кризою та війною в Ірані. Політика Сі Цзіньпіна, спрямована на самодостатність та підготовку до «екстремальних сценаріїв», дозволила Китаю вистояти перед обличчям глобальної нестабільності, тоді як Вашингтон змушений маневрувати між санкціями та внутрішнім тиском через ціни на пальне.

Теги: Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп намагався підкреслити свою перевагу через метафору з картами
«У мене є всі карти»: Трамп оконфузився через незнання правил гри UNO
Вчора, 16:51
Конгрес дав гроші Україні, але Пентагон їх не використовує
Допомога Україні застрягла у Пентагоні: хто гальмує процес – The Post
29 квiтня, 04:24
Білий дім отримав пропозицію від Ірану
Іран надіслав США нову пропозицію щодо припинення війни – Axios
27 квiтня, 07:09
Стівен Сестанович зауважив, що Київ демонструє Вашингтону свою вагу
«Він має карти». Американський професор оцінив підхід Зеленського до Трампа
24 квiтня, 21:45
Трамп зізнався, що не дає відкрити Ормузьку протоку
Трамп заявив, що особисто тримає Ормузьку протоку закритою
23 квiтня, 23:56
У США затримали мешканку Лос-Анджелеса за постачання іранської зброї до Судану
У США затримали мешканку Лос-Анджелеса за постачання іранської зброї до Судану
20 квiтня, 01:57
Яку роль відіграє Китай у врегулюванні війни в Ірані. Аналіз AP
Яку роль відіграє Китай у врегулюванні війни в Ірані. Аналіз AP
10 квiтня, 05:22
У МЗС пояснили, що словам Венса приділяти уваги не варто
Джей Ді Венс заявив про «втручання» України у вибори в США та Угорщині: реакція МЗС
8 квiтня, 13:56
Трамп заявив про напружені переговори з Іраном
Трамп заявив про напружені переговори з Іраном
7 квiтня, 23:21

Політика

«Фейкові опитування»: Трамп відкинув зниження підтримки війни з Іраном
«Фейкові опитування»: Трамп відкинув зниження підтримки війни з Іраном
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає поїздки до Китаю
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає поїздки до Китаю
Біля Білого дому сталася стрілянина
Біля Білого дому сталася стрілянина
Сенатор-республіканець закликав Трампа дати відповідь Ірану після атаки на ОАЕ
Сенатор-республіканець закликав Трампа дати відповідь Ірану після атаки на ОАЕ
«Іран буде стертий з лиця землі». Трамп закликав Тегеран утриматися від атак
«Іран буде стертий з лиця землі». Трамп закликав Тегеран утриматися від атак
Фіцо летить до Путіна 9 травня, але на параді не буде
Фіцо летить до Путіна 9 травня, але на параді не буде

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
3 травня, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
3 травня, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
3 травня, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
3 травня, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
3 травня, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua