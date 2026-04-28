Ще одна посолка США в Україні може залишити посаду через Трампа – FT 

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Ще одна посолка США в Україні може залишити посаду через Трампа – FT 
5 травня 2025 року Джулі Девіс завітала до України
фото: Посольство США в Україні

За даними джерел газети, Девіс завершить свою понад 30-річну дипломатичну кар’єру

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс може залишити свою посаду через розбіжності з президентом США Дональдом Трампом щодо політики підтримки України. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, пише «Главком».

За даними журналістів, Девіс розчарувалася у своїй ролі через скорочення підтримки України з боку адміністрації Трампа і вже повідомила Держдеп про намір піти. Очікується, що вона також завершить свою понад 30-річну дипломатичну кар’єру.

Водночас офіційного підтвердження відставки Девіс наразі немає. 

Це вже другий випадок, коли керівник американської дипмісії в Україні залишає посаду через розбіжності з нинішньою політикою Вашингтона. Раніше у відставку пішла Бріджит Брінк.

Як повідомлялося, Бріджит Брінк залишила посаду через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа. Згодом колишня посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк розкритикувала зовнішню політику президента США щодо України. Дипломатка підтвердила, що дії Дональда Трампа стали причиною її звільнення.

Читайте також

Брокер глави Пентагону звернувся до BlackRock перед ударом по Ірану, але угоду не уклали
Брокер глави Пентагону намагався заробити на війні з Іраном, але є нюанс
31 березня, 10:48
Венс заявив, що США не досягли угоди з Іраном
Венс заявив, що США не досягли угоди з Іраном
12 квiтня, 04:49
Блокада може обвалити ціни на нафту у разі швидкого успіху
Морська блокада Ірану. Reuters пояснив, чому план США може провалитися
13 квiтня, 07:50
За словами Трампа, США та Китай ведуть розумну та дуже плідну співпрацю
Трамп «назавжди» відкриває Ормузьку протоку
15 квiтня, 17:11
Яку роль у світовій політиці грає зять Трампа? Аналіз The Atlantic
Яку роль у світовій політиці грає зять Трампа? Аналіз The Atlantic
17 квiтня, 04:27
Начальник ВМС Ірану назвав морську блокаду Трампа «піратством та крадіжкою»
Начальник ВМС Ірану назвав морську блокаду Трампа «піратством та крадіжкою»
17 квiтня, 23:35
Тайвань побоюється поступок Трампа щодо статусу острова на саміті в Пекіні
Тайвань побоюється поступок Трампа щодо статусу острова на саміті в Пекіні
25 квiтня, 02:29
Будівельний майданчик нової бальної зали Білого дому минулого місяця
Трамп закликав прискорити будівництво бальної зали після замаху на вечері кореспондентів
Вчора, 05:38
Американські військові виявили, що Іран нещодавно встановив в Ормузькій протоці додаткові міни
Ормузьку протоку можна відкрити без повного розмінування? США зробили несподівану заяву
Сьогодні, 20:32

Політика

Саміт Тримор'я. Україна запропонувала нові маршрути та енергетичні рішення
Саміт Тримор'я. Україна запропонувала нові маршрути та енергетичні рішення
Ще одна посолка США в Україні може залишити посаду через Трампа – FT 
Ще одна посолка США в Україні може залишити посаду через Трампа – FT 
Путін вперше відреагував на удари України по Туапсе
Путін вперше відреагував на удари України по Туапсе
Військовий парад у Білому домі для короля Британії не обійшовся без курйозу (відео)
Військовий парад у Білому домі для короля Британії не обійшовся без курйозу (відео)
Ормузьку протоку можна відкрити без повного розмінування? США зробили несподівану заяву
Ормузьку протоку можна відкрити без повного розмінування? США зробили несподівану заяву
Польща випробовуватиме новітню зброю на полі бою в Україні
Польща випробовуватиме новітню зброю на полі бою в Україні

Новини

Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Сьогодні, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Сьогодні, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Сьогодні, 18:55
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Сьогодні, 17:53
На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Сьогодні, 16:50
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
Сьогодні, 16:27

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
