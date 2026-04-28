Ще одна посолка США в Україні може залишити посаду через Трампа – FT 

За даними джерел газети, Девіс завершить свою понад 30-річну дипломатичну кар’єру

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс може залишити свою посаду через розбіжності з президентом США Дональдом Трампом щодо політики підтримки України. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, пише «Главком».

За даними журналістів, Девіс розчарувалася у своїй ролі через скорочення підтримки України з боку адміністрації Трампа і вже повідомила Держдеп про намір піти. Очікується, що вона також завершить свою понад 30-річну дипломатичну кар’єру.

Водночас офіційного підтвердження відставки Девіс наразі немає.

Це вже другий випадок, коли керівник американської дипмісії в Україні залишає посаду через розбіжності з нинішньою політикою Вашингтона. Раніше у відставку пішла Бріджит Брінк.

Як повідомлялося, Бріджит Брінк залишила посаду через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа. Згодом колишня посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк розкритикувала зовнішню політику президента США щодо України. Дипломатка підтвердила, що дії Дональда Трампа стали причиною її звільнення.