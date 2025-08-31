США відмовляють у візі президенту Палестинської адміністрації: у чому причина

США ухвалили рішення про відмову у візі президенту Палестинської адміністрації через наміри деяких країн визнати державу Палестина

Сполучені Штати відмовили у візі президенту Палестинської адміністрації Махмуду Аббасу для участі в наступній сесії Генасамблеї ООН. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Держдепартамент оголосив, що «відмовляє у видачі та анулює візи» членам Палестинської адміністрації (ПА) та Організації визволення Палестини (ОВП). За словами представника відомства, під ці дії потрапив не лише Аббас, а й приблизно 80 інших чиновників.

Незважаючи на те, що місія Палестинської адміністрації при ООН має певні винятки, видання зазначає, що відмова у візі для Аббаса, ймовірно, порушує угоду про штаб-квартиру ООН, оскільки Організація Об'єднаних Націй визнає Палестину державою-спостерігачем.

У своїй заяві Держдепартамент звинуватив ПА та ОВП у тому, що їхні дії «істотно сприяли відмові ХАМАС звільнити заручників та зриву переговорів про припинення вогню в Газі». Заступник речника Держдепартаменту Томмі Піготт написав у соцмережі X: «Перш ніж ми будемо сприймати їх серйозно як партнерів у мирі, ПА та ОВП повинні повністю відкинути тероризм і припинити контрпродуктивне прагнення до одностороннього визнання гіпотетичної держави».

Ця політика значно обмежить присутність палестинських чиновників на 80-й щорічній сесії Генасамблеї ООН, що відбувається на тлі війни в Секторі Газа та планів союзників визнати Палестинську державу.

Нагадаємо, уряд Мальти оголосить про визнання держави Палестина під час Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року.

До слова, наприкінці травня 2024 року влада трьох європейських країн – Норвегії, Ірландії та Іспанії – оголосила, що визнає Палестину як державу. На той момент державу Палестина офіційно визнавали 143 з 193 країн-членів ООН, зокрема Росія і Китай. Державність Палестини не визнають такі країни, як США, Велика Британія, Німеччина та Ізраїль.

Згодом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж у вересні на сесії Генеральної асамблеї ООН визнає Палестинську державу. На його думку, це допоможе припинити війну в Газі та врятувати цивільне населення.

Також міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявив, що уряд країни розглядає можливість визнання Палестинської держави. Офіційне рішення кабінет прем'єр-міністра Крістофера Люксона має ухвалити у вересні та представити свій підхід на Тижні лідерів ООН.