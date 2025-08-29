Трамп позбавив Гарріс державної охорони – CNN

Трамп припинив охорону Гарріс напередодні її турне з презентацією книги «107 днів»

Президент США Дональд Трамп скасував охорону Камали Гарріс з боку Секретної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Гарріс, як колишній віцепрезидент, отримала шість місяців охорони після залишення посади, згідно з федеральним законом. Цей період закінчився 21 липня. Однак її охорона була продовжена ще на рік за допомогою директиви, підписаної тодішнім президентом Джо Байденом незадовго до залишення посади.

Саме цю директиву Трамп скасував у своєму листі під назвою «Меморандум для міністра внутрішньої безпеки», датованому 28 серпня. «Цим листом ви уповноважуєтесь припинити будь-які процедури, пов'язані з безпекою, раніше затверджені виконавчим меморандумом, крім тих, що вимагаються законом, для наступної особи, починаючи з 1 вересня 2025 року: колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс», – йдеться в повному тексті листа.

Наказ про скасування охорони Гарріс надійшов із Білого дому, повідомив CNN один із співробітників Секретної служби. За словами джерела, це рішення не було частиною перегляду заходів безпеки або нової оцінки загроз.

Трамп припинив охорону Гарріс напередодні її багатоміського турне з презентацією книги «107 днів».

За словами людей, обізнаних з її заходами безпеки, Гарріс стикалася з особливими проблемами безпеки, враховуючи, що вона була першою жінкою і першою чорношкірою жінкою на цій посаді. Ці проблеми лише посилилися після того, як вона стала кандидатом.

Нагадаємо, колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс оголосила, що тимчасово відходить від політичної діяльності. «Я не хочу повертатися в систему. Я вважаю, що вона не працює. Я хочу подорожувати країною. Я хочу слухати людей, я хочу розмовляти з людьми. І я не хочу, щоб це було транзакційним, коли я прошу їх голосувати за мене», – сказала Гарріс.

Раніше президент США Дональд Трамп знову виступив із звинуваченнями на адресу демократки Камали Гарріс. За його словами, вона начебто платила знаменитостям за підтримку на виборах 2024 року. Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social.