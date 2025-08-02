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ФБР вилучило ім’я Трампа з документів у справі Епштейна – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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ФБР вилучило ім’я Трампа з документів у справі Епштейна – Bloomberg
Ім’я Трампа та інших публічних осіб було вилучено з метою захисту їхнього приватного життя
фото: The White house/Facebook

Під час перевірки у справі Епштейна виявили численні згадки імені Трампа, а також згадування десятків інших публічних фігур

Федеральне бюро розслідувань прибрало з урядових документів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, ім’я президента США Дональда Трампа та ще низки відомих осіб. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією, передає «Главком».

Як зазначається, ФБР проводило масштабну ревізію архівів Епштейна, готуючи матеріали до можливого оприлюднення. Ім’я Трампа та інших публічних осіб було вилучено з метою захисту їхнього приватного життя, оскільки на момент початку розслідування у 2006 році вони не обіймали державних посад.

Роботу з документами активізували після передвиборчої обіцянки Трампа щодо розсекречення справи Епштейна. У березні директор ФБР Каш Патель направив агентів із Нью-Йорка та Вашингтона до архівного центру у Вінчестері, де ті долучилися до працівників, які обробляли запити на доступ до інформації за законом про свободу інформації (FOIA).

За даними джерел, агенти мали проаналізувати всі наявні у ФБР матеріали, зібрані протягом майже двадцяти років, включно зі свідченнями великого журі присяжних, прокурорськими справами та десятками тисяч сторінок внутрішніх слідчих документів.

У липні сенатор-демократ Дік Дурбін повідомив, що до процесу були залучені близько тисячі працівників. Загалом вони переглянули понад 100 тис. документів. Редагування проводилося з дотриманням дев’яти винятків, передбачених FOIA, зокрема з міркувань захисту приватності, національної безпеки та для недопущення перешкоджання розслідуванню.

За інформацією Bloomberg, під час перевірки у справі Епштейна виявили численні згадки імені Трампа, а також згадування десятків інших публічних фігур.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп звинуватив газету The Wall Street Journal у фальсифікації історії про нібито написане ним привітання Джеффрі Епштейну з 50-річчям у 2003 році. Як повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у Truth Social, політик пригрозив виданню судовим позовом.

За даними журналістів, святкування ювілею Епштейна влаштовувала його соратниця Гіслен Максвелл, яка підготувала альбом із листами від друзів і родичів мільйонера. Серед них був і лист, нібито підписаний Трампом. У документі, який бачили в WSJ, кілька друкованих рядків були обрамлені намальованим від руки контуром оголеної жінки. Автор листа завершив його фразою: «З днем народження і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом». Підпис «Дональд», за описом журналістів, був розміщений нижче талії малюнка та імітував лобкове волосся.

Нагадаємо, американський фінансист Джеффрі Епштейн, звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх, не шантажував відомих людей, не вів списку клієнтів, а у в'язниці наклав на себе руки, а не був убитий. Такого висновку дійшли Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал Axios.

Влада США опублікувала відео, яке, як стверджується, доводить, що ніхто не входив на територію нью-йоркської в'язниці в ніч смерті Епштейна. У записці сказано, що відеозапис підтверджує висновок судмедексперта про те, що Епштейн наклав на себе руки. 

Теги: США Дональд Трамп ФБР

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