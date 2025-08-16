Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп: Путін продовжує атаки на Україну, щоб посилити свої позиції в переговорах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп: Путін продовжує атаки на Україну, щоб посилити свої позиції в переговорах
Трамп: Він намагається підготувати ґрунт. На його думку, це допомагає йому укласти вигіднішу угоду – якщо вони можуть продовжувати вбивати
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп зазначив, що обов'язково обговорить тему ударів по Україні  Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує військову агресію проти України, аби зміцнити власні позиції перед можливими домовленостями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Під час перельоту на Аляску, спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, Трамп зазначив, що, на його думку, Путін «намагається вести торг» і вважає, що ескалація конфлікту допоможе йому укласти вигіднішу угоду.

«Він намагається підготувати ґрунт. На його думку, це допомагає йому укласти вигіднішу угоду – якщо вони можуть продовжувати вбивати. Можливо, це просто його натура, його гени. Але він вважає, що це робить його сильнішим у переговорах. Я думаю, це шкодить йому, але я поговорю з ним про це пізніше», – сказав Трамп.

За словами президента США, він планує обговорити цю тему безпосередньо з Путіним, але «пізніше».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

До слова, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Теги: росія США путін Дональд Трамп переговори Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китайське домінування на ринку рідкоземельних металів
Рідкоземельна пастка Китаю. США та ЄС треба готуватися до найгіршого Світова економіка
21 липня, 14:00
Держдуми розглядають пропозицію «активістів» відправляти неодружених чоловіків, які не роблять спроб створити сім’ю, на війну
У РФ загострюється демографічна та соціальна криза
24 липня, 17:27
Трамп: Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними.
Трамп заявив, що Росія дуже хоче бачити Віткоффа перед закінченням дедлайну
4 серпня, 04:19
Раніше Трамп заявив про «високу ймовірність» проведення зустрічі із Зеленським та Путіним
Трамп назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним
7 серпня, 18:30
Додатковий тиск на ринок Росії чинить уповільнення економіки Китаю
Росія готується до шокової ціни на нафту – розвідка
10 серпня, 14:15
Сьогодні росіяни вкотре записали в свою чорну статистику вбивства дітей
Серед загиблих у Києві двоє дітей
31 липня, 21:05
Путін відвідав Смоленський скит
Лишилось тільки молитись? Путін почув ультиматум Трампа і поїхав у монастир
1 серпня, 17:08
На думку Віктора Ющенка, нинішня війна в Україні – це «фінальна дистанція» у багатовіковій боротьбі за незалежність Києва
Ющенко: Для України сьогодні більше позитивних новин, ніж будь-коли
3 серпня, 13:46
Що потрібно зробити Україні, щоб виграти війну: Ющенко назвав головні чинники
Що потрібно зробити Україні, щоб виграти війну: Ющенко назвав головні чинники
9 серпня, 17:58

Політика

Американські ЗМІ описали зустріч Трампа і Путіна як надзвичайно теплу
Американські ЗМІ описали зустріч Трампа і Путіна як надзвичайно теплу
Трамп запустив кампанію зі збору грошей під час зустрічі з Путіним
Трамп запустив кампанію зі збору грошей під час зустрічі з Путіним
Переговори Путіна і Трампа завершилися: перші деталі
Переговори Путіна і Трампа завершилися: перші деталі
Хто бере участь у зустрічі Трампа й Путіна: повний перелік
Хто бере участь у зустрічі Трампа й Путіна: повний перелік
На саміті в Анкориджі США зустріли Путіна демонстрацією військової сили
На саміті в Анкориджі США зустріли Путіна демонстрацією військової сили
«Треба робити збір на ядерку?»: Співзасновник Monobank відреагував на зустріч Трампа та Путіна
«Треба робити збір на ядерку?»: Співзасновник Monobank відреагував на зустріч Трампа та Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
14K
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6645
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4382
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua