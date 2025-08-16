Трамп: Путін продовжує атаки на Україну, щоб посилити свої позиції в переговорах

Трамп: Він намагається підготувати ґрунт. На його думку, це допомагає йому укласти вигіднішу угоду – якщо вони можуть продовжувати вбивати

Дональд Трамп зазначив, що обов'язково обговорить тему ударів по Україні Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує військову агресію проти України, аби зміцнити власні позиції перед можливими домовленостями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Під час перельоту на Аляску, спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, Трамп зазначив, що, на його думку, Путін «намагається вести торг» і вважає, що ескалація конфлікту допоможе йому укласти вигіднішу угоду.

«Він намагається підготувати ґрунт. На його думку, це допомагає йому укласти вигіднішу угоду – якщо вони можуть продовжувати вбивати. Можливо, це просто його натура, його гени. Але він вважає, що це робить його сильнішим у переговорах. Я думаю, це шкодить йому, але я поговорю з ним про це пізніше», – сказав Трамп.

За словами президента США, він планує обговорити цю тему безпосередньо з Путіним, але «пізніше».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

До слова, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.