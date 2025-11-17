США відправили найбільший авіаносець до Карибського моря

На тлі напруги з Венесуелою США відправили авіаносець Gerald R. Ford прибув у Карибське море

У Карибське море зайшов авіаносець США Gerald R. Ford. Це значно посилило американське військове угруповання в регіоні, яке тепер налічує понад 10 бойових кораблів та близько 12 тисяч військовослужбовців. Як повідомляє Los Angeles Times, це найбільше нарощування вогневої потужності Сполучених Штатів у регіоні за останнє десятиліття, передає «Главком».

Центральним елементом цієї демонстраційної ескадри є Gerald R. Ford – найбільший та найсучасніший авіаносець у світі. Його екіпаж складається з чотирьох тисяч моряків та льотчиків, а на борту розміщені десятки бойових і допоміжних літаків.

Це масштабне розгортання відбувається на тлі загострення ситуації навколо Венесуели. Офіційно США оголосили про початок масштабної антинаркотичної операції «Південний спис».

Командувач ударної групи, контрадмірал Пол Ланзілотта, заявив, що прибуття «Форда» має зміцнити вже наявні сили ВМС США, які мають на меті «захищати безпеку та процвітання нації від наркотероризму в Західній півкулі». Президент Дональд Трамп також натякнув, що операція не обмежиться лише морськими діями, заявивши, що США планують «зупинити наркотики, які надходять суходолом».

Видання нагадало, що США продовжують посилювати тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Від початку вересня американські удари вже призвели до знищення щонайменше 80 осіб у рамках 20 атак на судна, підозрювані у транспортуванні наркотиків у Карибському морі та східній частині Тихого океану.

Газета зазначає, що авіаносні групи США традиційно використовуються як інструмент тиску та стримування, оскільки їхні літаки здатні завдавати ударів глибоко всередині ворожої території. Хоча деякі експерти мають сумніви, що такий гігант, як «Форд», є оптимальним для боротьби з наркокартелями, вони визнають, що його присутність матиме значний психологічний ефект на режим Мадуро.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп був проінформований про варіанти військових операцій у Венесуелі, оскільки він продовжує обмірковувати подальші дії в цій країні.

Трамп ще не вирішив, як діяти, і продовжує зважувати ризики та переваги розгортання масштабної кампанії. Президент раніше висловлював застереження щодо військових дій, спрямованих на усунення Ніколаса Мадуро, побоюючись, що вони можуть виявитися неефективними.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про початок нової військової операції під назвою «Південний спис», спрямованої на боротьбу з наркокартелями в Латинській Америці. Операція координується Об’єднаною оперативною групою Southern Spear у співпраці з Командуванням Збройних сил США у Південній Америці (SOUTHCOM).