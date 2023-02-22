В зеленій енергетиці проблема боргів досі не вирішена – інвестори

Борги за минулий рік виникли, в першу чергу, внаслідок дефіциту тарифу на передачу

Держпідприємство «Гарантований покупець» не змогло розрахуватися з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році

В секторі відновлюваної енергетики є дві основні фінансові проблеми – це борги 2022 року внаслідок недостатніх розрахунків з боку НЕК «Укренерго», а також продовження використання такого підходу у поточному році, вважає директор Асоціації сонячної енергетики України Артем Семенишин.

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«Є дві проблеми. Перше, борги за минулий рік, які виникли, в першу чергу, внаслідок дефіциту тарифу на передачу. Там значна сума – більше 12 млрд грн. Цю проблему теж потрібно вирішувати», – сказав Семенишин.

«Друга проблема – що робити далі. Яким чином буде закладено принципи на цей рік, з урахуванням попередніх проблем», – додав Семенишин.

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За його словами, на одній із зустрічей «зеленої» генерації з НКРЕКП та «Укренерго» представники оператора системи передачі вказали, що вже є проблеми із оплатою учасниками ринку тарифу на передачу.

«Фактично, ми маємо таку ситуацію, коли «Укренерго» вже в лютому нам говорить, що вже немає оплат. І це при тому, що на зиму передбачено найнижчий тариф, і мають бути найбільші виплати, через значне споживання електроенергії», – повідомив Семенишин.

Як повідомлялося, держпідприємство «Гарантований покупець» не змогло розрахуватися з «зеленою» генерацією за половину електрики у 2022 році. На початку лютого інвестори в зелену енергетику закликали Зеленського, народних депутатів України та уряд врятувати галузь і якнайшвидше вирішити проблеми виплати боргів та своєчасності розрахунків, які накопичувались протягом останніх років, і від вирішення яких залежить подальший розвиток ВДЕ в Україні і анонсований урядом «зелений» енергетичний перехід.