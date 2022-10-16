«Ніхто не хоче ядерної катастрофи»: глава МАГАТЕ дав коментар пропагандистам з РФ

Жодна із сторін не зацікавлена у ядерній катастрофі

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо ситуації на Запорізькій АЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що ядерної катастрофи ніхто не хоче. Про це інформує DW.

«Ніхто не хоче ядерної катастрофи, ніхто», – сказав Гроссі в інтерв'ю програмі «Москва. Кремль. Путін» на телеканалі «Россия 1».

Нагадаємо, 8 жовтня в результаті обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.

12 жовтня було пошкоджено зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС внаслідок обстрілу віддаленої підстанції.

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.