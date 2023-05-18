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США зафіксували російські літаки поблизу Аляски

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США зафіксували російські літаки поблизу Аляски
Минулого тижня американські винищувачі перехопили шість російських літаків в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російський військовий літак був помічений під час американських військових навчань на Алясці 

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) на початку цього тижня виявило російський літак, що летів поблизу повітряного простору Аляски, тоді як військові США проводили в цьому штаті тренування. Про це повідомляє The Hill.  

«NORAD виявив і відстежив російський військовий літак, який діяв у зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски у понеділок», – ідеться в заяві командування, опублікованій 17 травня.  

Російський військовий літак, який залишався в міжнародному повітряному просторі і не входив у повітряний простір Аляски чи Канади, був помічений під час кількох запланованих масштабних військових навчань, які тривають на Алясці та довколо неї.  

При цьому NORAD не повідомило, які саме військові навчання проводяться. 

Зазвичай російська діяльність в зоні розпізнавання ППО Аляски не сприймається як загроза і відбувається досить регулярно. За даними Пентагону, США перехоплюють російські військові літаки в цій зоні шість-сім разів на рік.

Проте минулого тижня американські винищувачі перехопили шість російських літаків в цій зоні під час американських військових навчань. 

«Російські військові літаки час від часу літали в нашій зоні ППО під час широкомасштабних навчань США, тому ця остання діяльність не вважається чимось незвичайним», – заявив прессекретар Пентагону Пет Райдер. 

Також зазначається, що президент Байден у середу здійснював зупинку на Алясці для дозаправки на шляху до Японії. 

«NORAD залишається готовим застосувати низку варіантів відповіді для захисту Північної Америки», – наголосили в командуванні.  

Нагадаємо, що у квітні американські винищувачі перехопили два російських стратегічних бомбардувальники Ту-95 в розпізнавальній зоні ППО Аляски.

Раніше повідомлялося, шо румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки, які помітили у міжнародних водах у зоні відповідальності НАТО.

До слова, із 12 по 23 червня країни НАТО організують найбільші авіаційні навчання Air Defender 2023, які пройдуть біля кордонів із Росією.

Теги: військові навчання літак росія США

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