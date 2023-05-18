США зафіксували російські літаки поблизу Аляски

Російський військовий літак був помічений під час американських військових навчань на Алясці

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) на початку цього тижня виявило російський літак, що летів поблизу повітряного простору Аляски, тоді як військові США проводили в цьому штаті тренування. Про це повідомляє The Hill.

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«NORAD виявив і відстежив російський військовий літак, який діяв у зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски у понеділок», – ідеться в заяві командування, опублікованій 17 травня.

Російський військовий літак, який залишався в міжнародному повітряному просторі і не входив у повітряний простір Аляски чи Канади, був помічений під час кількох запланованих масштабних військових навчань, які тривають на Алясці та довколо неї.

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При цьому NORAD не повідомило, які саме військові навчання проводяться.

Зазвичай російська діяльність в зоні розпізнавання ППО Аляски не сприймається як загроза і відбувається досить регулярно. За даними Пентагону, США перехоплюють російські військові літаки в цій зоні шість-сім разів на рік.

Проте минулого тижня американські винищувачі перехопили шість російських літаків в цій зоні під час американських військових навчань.

«Російські військові літаки час від часу літали в нашій зоні ППО під час широкомасштабних навчань США, тому ця остання діяльність не вважається чимось незвичайним», – заявив прессекретар Пентагону Пет Райдер.

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Також зазначається, що президент Байден у середу здійснював зупинку на Алясці для дозаправки на шляху до Японії.

«NORAD залишається готовим застосувати низку варіантів відповіді для захисту Північної Америки», – наголосили в командуванні.

Нагадаємо, що у квітні американські винищувачі перехопили два російських стратегічних бомбардувальники Ту-95 в розпізнавальній зоні ППО Аляски.

Раніше повідомлялося, шо румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки, які помітили у міжнародних водах у зоні відповідальності НАТО.

До слова, із 12 по 23 червня країни НАТО організують найбільші авіаційні навчання Air Defender 2023, які пройдуть біля кордонів із Росією.