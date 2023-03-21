США розсекретять дані щодо походження Covid-19
Штати продовжать переглядати всю секретну інформацію щодо витоків хвороби, включно з потенційними зв'язки з Інститутом вірусології Уханя
Президент США Джо Байден 20 березня підписав закон про розсекречення інформації про виникнення вірусу Covid-19. Про це повідомляє Білий дім.
«Я поділяю мету Конгресу Сполучених Штатів оприлюднити якомога більше даних про походження коронавірусної хвороби», – зазначив американський очільник.
Він розповів, що ще у 2021 році наказав розвідці використовувати всі можливі інструменти, аби розслідувати виникнення Covid-19.
За його словами, робота досі триває: потрібно зрозуміти походження коронавірусу, щоб запобігти майбутнім пандеміям.
Як наголосив Байден, продовжуватимуться перегляди всієї секретної інформації, яка стосується походження Covid-19, включно з потенційними зв'язками з Інститутом вірусології Уханя.
«Запроваджуючи це законодавство, моя адміністрація розсекретить і поширить такі дані, наскільки це можливо, відповідно до моїх конституційних повноважень щодо захисту від розголошення інформації, яка може завдати шкоди національній безпеці», – зауважив президент США.
Нагадаємо, що очільник ФБР підтвердив версію про лабораторне походження коронавірусу. Директор ФБР Крістофер Рей розповів телеканалу Fox News, що причиною пандемії Covid-19 став витік із лабораторії в Ухані. За його словами, у відомстві дана версія розглядається як основна. Він додав, що китайський уряд перешкоджає встановленню причин пандемії.
Раніше повідомлялося, що заяви міністерства енергетики США про те, що Covid-19, швидше за все, виник через витік із лабораторії у Китаї, знову викликали скандал між Китаєм та Штатами.
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