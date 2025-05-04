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Скільки систем Patriot має Україна: New York Times назвала цифри

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Скільки систем Patriot має Україна: New York Times назвала цифри
Загалом, за даними NYT, зараз Україна має вісім комплексів Patriot
фото з відкритих джерел

Західні союзники обговорюють передачу Україні ще однієї системи Patriot

Систему ППО Patriot, яка раніше розміщувалася в Ізраїлі, перемістять до України до літа. Щодо передачі Києву ще однієї такої системи ще ведуть перемовини з Грецією та Німеччиною. Як інформує «Главком», про це пише New York Times із посиланням на чотирьох нинішніх та колишніх чиновників США.

За їхніми словами, систему Patriot з Ізраїлю передадуть Україні до літа після модернізації. Невідомо, чи рішення про надання ухвалили вже за адміністрації Дональда Трампа, чи ще за його попередника Джо Байдена.

Також відомо, що західні союзники обговорюють передачу Україні ще однієї такої системи з Німеччини або Греції. Загалом, за даними NYT, зараз Україна має вісім комплексів Patriot.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський казав про готовність купити у Сполучених Штатів десять систем ППО Patriot за 15 мільярдів доларів. Він наголошував, що американці продають такі системи Ізраїлю.

«Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну?», – казав Зеленський.

За словами Зеленського, у розмові з президентом Дональдом Трампом він пропонував різні варіанти: і пропонував купити Patriot, і просив ліцензії на їхнє виробництво. Також президент оголошував, що Україна займається розробленням аналога Patriot. Однак Трамп відмовився продавати Україні за $50 млрд зенітні ракетні комплекси Patriot.

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Теги: Patriot Дональд Трамп президент Україна Володимир Зеленський

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