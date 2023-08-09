Стало відомо, хто купив у Бельгії пів сотні танків Leopard для України

Rheinmetall відремонтує та відправить до України бельгійські танки

Німецький збройовий концерн Rheinmetall придбав у бельгійської компанії OIP Land Systems 50 танків Leopard 1. Приблизно 30 із них компанія відправить Україні. Про це повідомило видання Handelsblatt.

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Зазначається, що Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems і збирається відремонтувати їх на заводах концерну в Дюссельдорфі, щоб потім відправити

«Зрештою, приблизно 30 із 50 бойових танків будуть доставлені в Україну», – пише видання.

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Нагадаємо, раніше бельгійські видання повідомили, що до України з Бельгії відправлені перші танки Leopard 1, які придбала невідома держава.

Крім того, Данія планувала передати Україні 100 танків Leopard та артилерійські установки Caesar.

Також повідомлялося, що союзники із Північноатлантичного альянсу обіцяють поставити в Україну шість батальйонів танків Leopard, що в сумі складатиме 160 одиниць. При цьому більшу частину танків обіцяють до кінця поточного року.