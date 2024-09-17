У Лівані сотні бойовиків «Хезболли» поранено через масові вибухи пейджерів (відео)

Ізраїль провів кібератаку на членів «Хезболли», змусивши їхні пристрої зв'язку вибухнути

Понад 1000 людей, включаючи бойовиків «Хезболли» і медиків, були поранені через вибухи пейджерів, якими вони користуються для зв'язку. Про це повідомили Reuters джерела в органах безпеки.

Представник Хезболли на умовах анонімності заявив, що вибух пейджерів був «найбільшим порушенням безпеки», якого зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. Ізраїль і підтримувана Іраном «Хезболла» ведуть транскордонну війну з моменту початку війни в Газі в жовтні минулого року, що стало найгіршою ескалацією конфлікту за останні роки.

Ізраїльські військові відмовилися коментувати запити Reuters щодо вибухів. Іранське інформаційне агентство Mehr повідомило, що посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані отримав поранення в результаті одного з вибухів. Агентство Reuters не змогло одразу підтвердити це повідомлення.

Журналіст Reuters бачив, як машини швидкої допомоги мчали через південне передмістя столиці Бейрута на тлі поширеної паніки. Джерело в органах безпеки повідомило, що на півдні Лівану також вибухають пристрої.

🇮🇱Ізраїль провів кібератаку на членів «Хезболли», змусивши їхні пристрої зв'язку (ймовірно, пейджери) дистанційно (!) вибухнути



Вже 1200 поранених у Лівані станом на зараз, повідомлив 12 канал ізраїльського ТБ.

За іформацією Al Jazeera, посол Ірану в Бейруті також був порнений. pic.twitter.com/RzkFqldALV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 17, 2024

Керівник державної лікарні Набатіє на півдні країни Хасан Вазні повідомив Reuters, що в його закладі на лікуванні перебуває близько 40 поранених. Серед поранень – травми обличчя, очей і кінцівок. Хвиля вибухів тривала близько години після перших детонацій, які відбулися близько 15:45 за місцевим часом.

Ліванські сили внутрішньої безпеки заявили, що по всьому Лівану, особливо в південних передмістях Бейрута, було підірвано низку пристроїв бездротового зв'язку, що призвело до поранень. Групи людей товпляться біля входу в будівлі, щоб перевірити, як там їхні знайомі, які могли бути поранені, повідомляє журналіст Reuters.

Регіональні телеканали показали записи з камер відеоспостереження, на яких видно, як спонтанно вибухнув невеликий портативний пристрій, розміщений поруч з касою продуктового магазину, де людина розплачувалася. На інших кадрах видно, що вибух поранив людину, яка стояла біля фруктового кіоску на ринку.

Ліванський кризовий оперативний центр, яким керує Міністерство охорони здоров'я, звернувся до всіх медичних працівників з проханням вирушити до своїх лікарень, щоб допомогти впоратися з великою кількістю поранених, які потребують невідкладної медичної допомоги. У ньому сказано, що медичні працівники не повинні користуватися пейджерами.

Ліванський Червоний Хрест повідомив, що для допомоги в евакуації постраждалих було направлено понад 50 машин швидкої допомоги і 300 співробітників швидкої медичної допомоги.

Серед поранених, за непідтвердженою інформацією, може бути посол Ірану у Лівані Моджтаба Амані.

Нагадаємо, що 25 серпня ліванська воєнізована шиїтська організація «Хезболла» заявила про початок атаки на Ізраїль. «Хезболла» стверджувала, що за останні кілька годин випустила понад 320 ракет по півночі Ізраїлю, а також кілька дронов із вибухівкою. Терористи кажуть, що обстріляли 11 військових баз на півночі Ізраїлю.

Також напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала превентивних ударів по позиціях терористичної організації «Хезболла» в Лівані через підготовку бойовиків до обстрілу ізраїльської території ракетами і снарядами.

До слова, військові Ізраїлю раніше заявили, що перебувають у стані «найвищої готовності» через потенційну атаку Ірану чи «Хезболли». Військово-повітряні сили посилили патрулювання над Ліваном.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 4 серпня «Хезболла» з території Лівану запустила ракети по півночі Ізраїлю. За даними ізраїльських ЗМІ, з південного Лівану у бік Верхньої Галілеї було випущено близько 50 ракет.