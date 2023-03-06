Стало відомо, скільки років за гратами отримає винуватиця теракту у Туреччині

Сирійка Ахлам Альбашир, яку підозрюють у виконанні теракту минулого року у Стамбулі може отримати безпрецедентний строк ув'язнення

Три тисячі років ув'язнення запросила для виконавиці теракту Ахлам Альбашир у Стамбулі генеральна прокуратура Туреччини, повідомило 6 березня агентство Anadolu.

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Слухання у справі мають відбутися з 9 по 11 травня, повідомило агентство.

Нагадаємо, внаслідок теракту 13 листопада на стамбульській вулиці Істікляль загинуло 6 людей і ще 80 отримали поранення. Громадянка Сирії Ахлам Альбашир, втекла з місця злочину після того, як залишила пакет з бомбою біля банку, і була спіймана поліцією в будинку у Стамбулі, де вона ховалася вночі 13 листопада. Слідство вважає, що до теракту причетна Робоча партія Курдистану, яка вважається Туреччиною терористичною організацією.

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У 154-сторінковому обвинувальному висновку, підготовленому головною прокуратурою Стамбула для 36 обвинувачених, і підозрюваної Ахлам Альбашир слідчі наполягають на довічному ув'язненні при обтяжуючих умовах за замах на «знищення єдності держави та цілісності країни».

Нагадаємо, нещодавно національна розвідувальна організація Туреччини (MİT) провела на півночі Сирії успішну операцію з ліквідації терориста організації YPG (сирійське крило угруповання Робітничої партії Курдистану (РПК)) Халіла Менджі, який спланував і взяв активну участь в організації кривавого теракту на вулиці Істікляль в Стамбулі.

За даними спецслужб Туреччини, Менджі направляв двох виконавців теракту – Ахлам Албасхір Салеху та Білала Хассана, причому останньому за його допомогою вдалося втекти за кордон.